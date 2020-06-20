شكرا لقرائتكم خبر عن هل العزل والاكتئاب سبب وفاة أشهر راقصات القطب ببريطانيا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل من الممكن أن يكون العزل والاكتئاب سبب وفاة أشهر راقصات القطب ببريطانيا؟ هو السؤال الذى حير الكثيرون بعد وفاة واحدة من أكبر راقصات القطب في بريطانيا فجأة في سن السابعة والعشرين فقط بعد نشرها أنها وجدت الإغلاق "صعبًا للغاية".

وحسب جريدة الديلى ميل البريطانية فإن جيس لين نوريس ، من بولتون في لانكشاير ، كانت فائزة مرتين بجائزة ملكة جمال القطب الرقص في المملكة المتحدة.

لم يتم الكشف عن تفاصيل كيفية وفاة السيدة نوريس ، لكنها أطلقت العام الماضي حملة لجمع التبرعات لمساعدة المؤسسات الخيرية للصحة العقلية، وفي أبريل / نيسان ، نشرت أيضًا منشورًا عاطفيًا على Facebook قائلة إنها كانت تجد الإغلاق "صعبًا للغاية" وأن الكثير منا يشعرون "بالضغط والتوتر والوحدة.

وكتبت "أنا نفسي أجد هذا صعبًا جدًا ... يستغرق مني دائمًا الوقت للتكيف مع" التغيير "عقليًا ، فالكثير منا يشعر بالتوتر والضياع والوحدة ... ولكن من فضلك لا تشعر بالوحدة ... نحن جميعًا في هذا الأمر معًا."

Advertisements

ولدى السيدة نوريس أيضًا صفحة منفصلة على موقع "الصحة والعافية" على فيسبوك تُدعى "You Matter" حيث نشرت عن الاكتئاب والقلق بالإضافة إلى مشاركة الاقتباسات حول الصحة العقلية.

قال الأصدقاء إنها كان لها تأثير كبير على صناعة الرقص بالقطب ، حيث أنشأت أول استوديو للرقص في القطب في سن 15.

فازت بأول لقب ملكة جمال القطب الرقص البريطاني في عام 2011 ، وحصلت على التاج للمرة الثانية في عام 2015، يشارك الناس من جميع أنحاء مجتمع الرقص واللياقة البدنية تأثير ملكة جمال نوريس على حياتهم.