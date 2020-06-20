شكرا لقرائتكم خبر عن أمراض جلدية يسببها مرض السكرى.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من الشائع أن يعاني مرضى السكري من مشاكل جلدية ، لكنهم كثيرا لا يهتمون بها، رغم أنه وفقًا للإحصاءات العالمية ، يعاني حوالي 30٪ من مرضى السكري من أمراض جلدية.

وفقا لتقرير موقع " onlymyhealth" يعانى 1 من كل 5 أشخاص يذهبون إلى طبيب الأمراض الجلدية لعلاج الأمراض الجلدية الناجمة عن مرض السكري، ولكن كيف يمكن منع الأمراض الجلدية في مرض السكري؟ إذا لم يكن لديك أي إزعاج متعلق بالجلد ، ولكنك أنت أو أحد أفراد أسرتك مصاب بداء السكري ، فقم بفحص بشرتك بانتظام.

على سبيل المثال ، أثناء الاستحمام ، تحقق مما إذا كان هناك أي بقع أو علامات حمراء أو طفح جلدي وما إلى ذلك على الجلد.

سيساعد هذا في تحديد المرض في البداية والسيطرة على نسبة السكر في الدم بشكل أفضل، فالعناية بالسكر في الطعام ، وتقليل الوزن ومحدودية تناول الكربوهيدرات تجعل من السهل التحكم في مستويات الأنسولين ومنع الأمراض الجلدية. الأمراض الجلدية التي يمكن أن تحدث؟

اعتلال الجلد السكري: يعتبر اعتلال الجلد السكري من أكثر مشاكل الجلد شيوعًا في مرضى السكري، وتظهر بقع حمراء صغيرة مستديرة وخفيفة تحت الركبتين، تحدث هذه الشكوى في 55 % من الأشخاص المصابين بالسكري ، وخاصة الرجال. في بعض الحالات ، يحدث هذا بسبب أدوية معينة. احمرار الوجه:حتى ذلك الحين ، لا ينتبه الناس لهذ المشكلة، ولكنها قد تحدث عندما يكون هناك ارتفاع في ضغط الدم ،و يصبح الوضع أسوأ، وتشير هذه المشكلة إلى أنك غير قادر على إدارة مستوى السكر بشكل صحيح، ومع ذلك ، فإن هذه الصعوبة أقل لدى الأشخاص الذين يكون لون بشرتهم غامق. جفاف الجلد (الجفاف): الأمراض الجلدية التي يمكن أن تحدث؟اعتلال الجلد السكري: يعتبر اعتلال الجلد السكري من أكثر مشاكل الجلد شيوعًا في مرضى السكري، وتظهر بقع حمراء صغيرة مستديرة وخفيفة تحت الركبتين، تحدث هذه الشكوى في 55 % من الأشخاص المصابين بالسكري ، وخاصة الرجال. في بعض الحالات ، يحدث هذا بسبب أدوية معينة. احمرار الوجه:حتى ذلك الحين ، لا ينتبه الناس لهذ المشكلة، ولكنها قد تحدث عندما يكون هناك ارتفاع في ضغط الدم ،و يصبح الوضع أسوأ، وتشير هذه المشكلة إلى أنك غير قادر على إدارة مستوى السكر بشكل صحيح، ومع ذلك ، فإن هذه الصعوبة أقل لدى الأشخاص الذين يكون لون بشرتهم غامق. جفاف الجلد (الجفاف): الجفاف في الجلد عند مرضى السكر هو مشكلة أخرى لا ينتبه إليها الناس، اعتمادًا على المناخ والطقس (مثل الطقس الحار أو البارد) ، فقد يعاني 44٪ من مرضى السكري من هذه المشكلة. Advertisements ماذا تفعل إذا كان لديك أي من هذه الالتهابات الجلدية؟ ماذا تفعل إذا كان لديك أي من هذه الالتهابات الجلدية؟ إذا كان لديك أي مشاكل تتعلق بالجلد المذكورة أعلاه ، فيجب عليك الذهاب إلى أقرب طبيب وفحص مرض السكري.

وإذا كان وزنك أعلى من المتوسط ​​أو إذا كان أحد أفراد أسرتك مصابًا بالفعل بمرض السكري ، فأنت أكثر عرضة للإصابة بأعراض جلدية، وتسهل هذه الأعراض اكتشاف المشكلات ، ويمكن بدء العلاج مبكرًا.

يمكن أن يحدث ارتفاع ضغط الدم والمشكلات الأخرى المتعلقة بمرض السكري أيضًا في الأشخاص المصابين بالسكري، فإذا كان لديك أي مشكلة جلدية تتعلق بمرض السكري ، فقم بفحص ضغط الدم.

أيضًا ، قم بإجراء فحوصات الدم حتى يمكن معرفة ما إذا كانت أعضائك الأخرى تعمل بشكل صحيح أم لا.