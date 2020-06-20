الصين تسجل 27 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الخليج 365السبت 2020/6/20 07:00 ص بتوقيت أبوظبي
أعلنت لجنة الصحة الوطنية بالصين، السبت، تسجيل 27 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي خلال الـ24 ساعة الماضية، منها 22 حالة بالعاصمة بكين.
وكانت السلطات قد سجلت 32 حالة إصابة مؤكدة قبل يوم، منها 25 حالة في بكين حيث تعمل السلطات المحلية على احتواء تفش جديد في سوق لبيع المواد الغذائية بالجملة.
وسُجلت أيضا سبع حالات أخرى حاملة للمرض دون ظهور أعراض عليها حتى نهاية يوم 19 يونيو/حزيران، مقابل خمس حالات في اليوم السابق.
ولا تحصي الصين المرضى الحاملين للفيروس دون ظهور أعراض عليهم ضمن حالات الإصابة المؤكدة.
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