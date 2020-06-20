ارتفاع إجمالي وفيات كورونا في المكسيك إلى 20 ألفا

الخليج 365 - وكالاتالسبت 2020/6/20 05:25 ص بتوقيت أبوظبي
أعلنت الحكومة المكسيكية، السبت، أنّ حصيلة الوفيات جرّاء وباء كوفيد-19 في البلاد تجاوزت عتبة العشرين ألف حالة، مشيرة أيضًا إلى تسجيل أكثر من خمسة آلاف إصابة جديدة بالفيروس في يوم واحد.
وقال مدير علم الأوبئة في المكسيك خوسيه لويس ألوميا، في مؤتمر صحفي، إنّ الفيروس أودى بـ647 شخصًا خلال 24 ساعة، ما يرفع إجمالي الوفيات في البلاد جرّاء كورونا إلى 20,394.
كما سجلت المكسيك خلال يوم واحد 5,030 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع بذلك الإجماليّ إلى 170,485 إصابة في أنحاء البلاد.
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