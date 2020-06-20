شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الأسباب المختلفة لصعوبة البلع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صعوبة البلع هي عدم القدرة على ابتلاع الأطعمة أو السوائل بسهولة، قد يعاني الأشخاص الذين يجدون صعوبة في البلع من الاختناق على طعامهم أو سائلهم عند محاولة البلع، قد تكون هذه الحالة مؤقتًة وتختفي من تلقاء نفسها، وفقا لتقرير لموقع healthline

أسباب صعوبة البلع

وفقًا للمعهد الأمريكى الوطني للصمم واضطرابات التواصل الأخرى ، هناك 50 زوجًا من العضلات والأعصاب تستخدم للمساعده على البلع وبعبارة أخرى ، هناك الكثير من الأشياء التي يمكن أن تسوء وتؤدي إلى مشاكل في البلع تشمل بعض الشروط:

الارتجاع الحمضي والارتجاع المعدي المريئي: تحدث أعراض الارتجاع الحمضي عندما تتدفق محتويات المعدة من المعدة إلى المريء ، مما يسبب أعراضًا مثل حرقة المعدة وألم المعدة والتجشؤ.

الحموضة المعوية: الحموضة المعوية هي إحساس حارق في الصدر يحدث غالبًا بطعم مر في الحلق أو الفم. التهاب لسان المزمار: يتميز التهاب لسان المزمار بأنسجة ملتهبة في لسان المزمار، إنها حالة يحتمل أن تهدد الحياة.

دراق: الغدة الدرقية هي غدة موجودة في الرقبة أسفل تفاحة آدم مباشرة الحالة التي تزيد من حجم الغدة الدرقية تسمى تضخم الغدة الدرقية.

التهاب المريء: التهاب المريء هو التهاب في المريء يمكن أن يحدث بسبب ارتجاع الحمض أو بعض الأدوية.

سرطان المريء: يحدث سرطان المريء عندما يتشكل ورم خبيث (سرطاني) في بطانة المريء ، مما قد يسبب صعوبة في البلع.

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سرطان المعدة: يحدث سرطان المعدة عندما تتشكل الخلايا السرطانية في بطانة المعدة. نظرًا لصعوبة اكتشافه ، لا يتم تشخيصه غالبًا حتى يصبح أكثر تقدمًا.

التهاب المريء الهربسي: يحدث التهاب المريء الهربسي بسبب فيروس الهربس البسيط من النوع الأول (HSV-1). يمكن أن تسبب العدوى بعض آلام الصدر وصعوبة في البلع.

الهربس البسيط الشفوي المتكرر: الهربس المتكرر البسيط الشفوي ، المعروف أيضًا باسم الهربس الفموي أو الشفهي ، هو عدوى في منطقة الفم بسبب فيروس الهربس البسيط.

العقدة الدرقية: العقدة الدرقية هي كتلة يمكن أن تتطور في الغدة الدرقية، يمكن أن تكون صلبة أو مملوءة بالسوائل يمكن أن يكون لدي الشخص عقدة مفردة أو مجموعة من العقيدات.

كريات الدم البيضاء المعدية: كريات الدم البيضاء المعدية ، أو أحادية ، تشير إلى مجموعة من الأعراض التي يسببها عادة فيروس ابشتاين بار (EBV).

لدغات الثعابين: يجب دائمًا علاج لدغة الثعبان السام كحالة طبية طارئة حتى لدغة ثعبان غير ضار يمكن أن يؤدي إلى رد فعل تحسسي أو عدوى..

أنواع عسر البلع

يحدث البلع في أربع مراحل: تحضيري للفم ، فموي ، بلعومي ، ومريئي يمكن تقسيم صعوبة البلع إلى فئتين: البلعوم الفموي (الذي يشمل المراحل الثلاث الأولى) والمريء.

يحدث عسر البلع الفموي البلعومي بسبب اضطرابات الأعصاب والعضلات في الحلق تضعف هذه الاضطرابات العضلات ، مما يجعل من الصعب على الشخص ابتلاعها دون الاختناق أو الإسكات.