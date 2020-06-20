شكرا لقرائتكم خبر عن أشهر 5 أسئلة من السيدات لأطباء النساء فى العزل المنزلى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ويعتبر أطباء النساء الاكثر لتلقى الاستشارات النسائية التى تخص الفتيات والسيدات الحوامل والمقبلين على الزواج ، لذلك يقدم الخليج 365 أبرز الاسئلة التى يتلقاها الاطباء فى العزل المنزلى واجابة كل سؤال حسب ما قالته الدكتورة شرى داتا أخصائية أمراض النساء والتوليد فى لندن وحسب جريدة الديلى ميل البريطانية، هى:

كيف أعرف أن الإفرازات المهبلية طبيعية؟

قالت الدكتورة شرى أن الإفرازات هي في الواقع علامة جيدة جدًا على صحتك المهبلية - الإفرازات الواضحة أو اللبنية أمر طبيعي تمامًا، وهناك حاجة للتأكد من صحة المهبل ونظافته والحفاظ على توازن البكتيريا.

"لهذا السبب لا ينصح بالتسريب الداخلي للمهبل لأن هذا يمكن أن يغير التوازن البكتيري الطبيعي الموجود في المهبل".

وأضافت: "استخدام الصابون والماء على الجلد الخارجي جيد للغاية. يمكن أن يعتمد نوع وكمية الإفرازات التي تمر بها على مكان وجودك في الدورة الشهرية - على سبيل المثال ، غالبًا ما يكون أكثر سمكًا وشبهًا بالهلام في النصف الثاني من الدورة.

"ومع ذلك ، إذا واجهت تغيرًا مستمرًا في اللون أو الاتساق أو رائحة التفريغ ، فمن الجدير أن يتحقق طبيب أمراض النساء الخاص بك."

فترات الحيض ثقيلة للغاية - ما الذي يسبب ذلك وكيف يمكنني إصلاحه؟

وفقًا للدكتور شيرى ، يختلف تكرار ومدة الفترات من شخص لآخر ، لذا يجدر مراقبة ما هو "طبيعي" بالنسبة لك، ونصحت بالاحتفاظ بسجل لعدد المنتجات الصحية التي تحتاجها وإذا كنت تتسرب من خلالها ، وقالت إن أكواب الدورة الشهرية هي مؤشر جيد للتحقق.

وقالت: "وجود فترات ثقيلة طويلة مع الفيضانات أو الجلطات أو النزيف الشديد مع تغيرات كل ساعة أو ساعتين - قد يشير إلى أنه يجب الفحص جيدة من قبل طبيب أمراض النساء".

وأضافت: "في بعض الأحيان قد تتناول أدوية يمكن أن تغير تدفق الدورة الشهرية أو تعاني من خلل هرموني في الغدة الدرقية ، لذا فهذه أشياء أخرى سنتحقق منها".

لماذا أحتاج إلى التبول في كثير من الأحيان؟

يمكن أن تؤدي رحلات المرحاض المتعددة والحاجة إلى التبول أكثر من ثماني مرات في اليوم إلى تعطيل نمط حياتك بشكل لا يصدق، إذا كان هذا يبدو مألوفًا ، قال دكتور شري: `` أولاً ، سألقي نظرة على كمية الكحول والكافيين التي تتناولها ، بالإضافة إلى كمية الماء التي تشربها.

"تذكر ، إذا كنت لا تشرب كمية كافية من الماء ، فإن البول يكون أكثر تركيزًا ويمكن أن يؤدي ذلك إلى تهيج المثانة ، مما يدفعك إلى الذهاب إلى المرحاض في كثير من الأحيان."

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واضافت، إن الاضطرار إلى التبول أكثر يمكن أن يكون سببه عدوى في المسالك البولية أو فرط نشاط المثانة ، ولكن يمكن أن يتأثر ببعض الأدوية أو حالات مثل الإمساك له تأثير.

بالإضافة إلى ذلك ، أي شيء يضغط على مثانتك - ورم ليفي في الرحم أو الحمل ، على سبيل المثال ، يمكن أن يؤدي أيضًا إلى التبول المتكرر،كشف الدكتور شري عن كيفية تحسين عضلات قاع الحوض ، التي تدعم المثانة والأمعاء وتؤثر على الوظيفة الجنسية ، من خلال ممارسة تمارين كيجل المنتظمة.

ما أسباب النزيف المتكرر؟

أوضحت دكتورة شرى كيان هناك أسباب عديدة وراء حدوث نزيف بين فترات الحيض أو بعد ممارسة الجنس، ونصحت بمتابعة الأمر من خلال ملاحظة متى تشعر بالنزيف ، ومدى ثقله ، ومدة استمراره فيما يتعلق بالدورة الشهرية.

قال دكتور شري: "تذكري ، ليس من غير المألوف أن يحدث نزيف إذا قمت بتغيير موانع الحمل إلى حبوب منع الحمل أو لفائف جديدة ، وبالنسبة لبعض النساء ، يمكن أن يكون النزف الطفيف عند نقطة الإباضة (منتصف الدورة) أمرًا طبيعيًا".

قال طبيب أمراض النساء إن بعض الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي أو الإجهاد أو الحمل قد تؤدي جميعها إلى حدوث نزيف لا علاقة له بالدورة الشهرية.

وأضافت الدكتورة شري: "عند استشارة طبيب أمراض النساء الخاص بك ، سنستكشف أيضًا ما إذا كنت ستستفيد من الفحص بالموجات فوق الصوتية للبحث عن الأورام الليفية أو السلائل في الرحم ، والتي يمكن أن تؤثر على طول الدورة الشهرية ، وتواترها وثقلها ، وكذلك النزيف بين الفترات "

انقطاع الدورة الشهرية لمدة ثلاث شهور على الرغم من عدم حدوث حمل؟

وأوضحت الدكتورة شرى أن هناك العديد من الأسباب التي تجعل الدورة الشهرية تتوقف، يمكن أن تتوقف الفترات لعدد من الأسباب ، بما في ذلك تغيير في موانع الحمل الهرمونية - على سبيل المثال وظروف الحياة المجهدة ، مثل اختبارات النهائيات أو الطلاق".

كما انه فقدان الوزن المفاجئ أو ممارسة الكثير من التمارين الرياضية أو زيادة الوزن بشكل كبير يمكن أن يؤثر على الدورة الشهرية.

والمشاكل الطبية مثل مرض السكري الذي يتم التحكم فيه بشكل سيء أو فرط نشاط الغدة الدرقية يمكن أن تؤثر أيضًا على ما إذا كنت تحصل على الدورة الشهرية وعدد مرات تكرارها".

"إن انقطاع الطمث المبكر أمر غير شائع - فقط 1٪ من النساء يعانين من انقطاع الطمث تحت سن الأربعين".