شكرا لقرائتكم خبر عن احذر.. الجلوس لفترات طويلة يتسبب في الإصابة بهذا المرض الخطير والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أظهرت دراسة نشرت مؤخراً أن الجلوس لفترات طويلة، وبشكل مفرط، يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بالسرطان.

ووفقاً لـ”سبوتنيك” أوضحت مجلة “jama network” الطبية أن الدراسة تعد الأولى التي تظهر بشكل قاطع ارتباطًا قويًا بين عدم الحركة والسرطان، بحسب تعبير الدكتورة، سوزان جيلكريست، وحسب ما نشرته شبكة “سي إن إن” الأمريكية.

وأشارت إلى أن ممارسة نشاط بدني خفيف أو معتدل أو قوي لمدة 30 دقيقة، بدلًا من الجلوس، يمكن أن يقلل من هذا الخطر.

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وأظهر بحث سابق أن اتباع نمط حياة صحي، مثل ممارسة الرياضة، وعدم التدخين، من شأنه تقليل خطر الإصابة بالسرطان.

الدراسة اعتمدت على آلاف المتطوعين الذين تم قسمهم إلى مجموعتين أعطوا الأولى أجهزة تتبع ساعات الاستيقاظ، والثانية أجهزة تتبع اللياقة البدنية.

ووجدت الدراسة أن الأشخاص الذين استبدلوا الجلوس بتمرين رياضي لمدة 30 دقيقة، كالمشي على سبيل المثال، قد قللوا من خطر الإصابة بالسرطان بنسبة 8%.