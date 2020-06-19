5 خطوات لغسل ملابس "مريض كورونا" بأمان

الخليج 365 - محمد طلعتالسبت 2020/6/20 12:30 ص بتوقيت أبوظبي
مع خضوع بعض المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) للعزل المنزلي، تساءل كثيرون عن الخطوات الصحيحة الواجب اتباعها أثناء عملية غسل ملابس المريض وتجفيفها.
وحددت وزارة الصحة المصرية 5 خطوات صحيحة يجب اتباعها أثناء عملية غسل وتجفيف ملابس المصاب أو المخالط المعزول بالمنزل.
ونشرت الوزارة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" شرحاً للخطوات الخمس، وكان أولها ضرورة غسل ملابس المريض ومناشفه وأغطية سريره على انفراد إن أمكن، وارتداء قفازات متينة قبل لمسها.
ثانياً: لا تحمل أبداً أغطية السرير الملوثة على جسدك، وضعها في حاوية مضادة للتسرب وعليها علامة واضحة مثل الكيس.
ثالثاً: اكشط الإفرازات الصلبة مثل القيء بأداة مسطحة ومتينة وتخلص منها في مرحاض المريض.
رابعاً: اغسل أغطية السرير وطهرها في الغسالة على درجة حرارة تتراوح بين 60 و90 درجة مئوية باستخدام منظف الغسيل، وفي حالة عدم توافر غسالة، يتم نقع الأغطية في الماء الساخن والصابون داخل برميل كبير ثم استخدم عصا لتحريك الملابس.
وفي حال عدم توفر ماء ساخن، يتم نقع الأغطية في الكلور المخفف بنسبة 0.5% لمدة نصف ساعة تقريباً ثم شطفها بالماء النظيف وتركها حتى تجف تحت أشعة المشس.
والخطوة الخامسة والأخيرة هي غسل اليدين جيداً بعد الانتهاء من هذه العملية.
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