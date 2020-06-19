بالأسماء.. صفقات الزمالك "الثقيلة" للموسم الجديد

أعلن مرتضى منصور رئيس الزمالك المصري، عن حسم ناديه صفقتين أجنبيتين خلال فترة انتقالات الصيف المقبلة، إلا أنه رفض الإفصاح عن هوية اللاعبين بعدما حصل النادي الأبيض على توقيعهما إلكترونياً، مؤكداً أنه سيقوم بالإعلان عنهما في الوقت المناسب.

ويبحث الزمالك تدعيم صفوفه استعدادا للموسم الجديد، بغض النظر عن مصير الموسم الحالي المتوقف منذ مارس/ آذار الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

ويأمل الزمالك في تقوية صفوفه وذلك للمنافسة بقوة على لقب الدوري المصري في الموسم المقبل، وهو الغائب عن خزائن النادي منذ موسم 2014-2015، على الرغم من أنه استطاع في المواسم الأخيرة التتويج بكأس مصر لمرتين متتاليتين، فضلا عن الظفر بالسوبر المحلي والكونفدرالية الأفريقية والسوبر الأفريقي.

تونسي وأنجولي

وأكد مصدر بمجلس إدارة نادي الزمالك في تصريح خاص لـ"العين الرياضية"، أن الصفقتين هما التونسي حمزة المثلوثي الظهير الأيمن للصفاقسي التونسي، والأنجولي آري بابل جناح أول أغسطس.

وأشار المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه، إلى أن الزمالك حصل على توقيع الثنائي في ظل انتهاء عقودهما من أنديتهما بنهاية الموسم الجاري.





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وأكد المصدر أن صفقة آري بابل تعثرت خلال الأيام الماضية، بسبب رغبة اللاعب في الحصول على مقدم تعاقد من النادي الأبيض وهو ما رفضه مسؤولو القلعة البيضاء وذلك لحين حضوره إلى القاهرة وخضوعه إلى كشف طبي.

وبعد عدة جلسات، وافق بابل على شروط الزمالك قبل توقيعه إلكترونياً لفائدة القلعة البيضاء على أن يحضر إلى "القاهرة" فور فتح المجال الجوي.

وينتظر أن يرتبط الثنائي المثلوثي وبابل بعقود مع الزمالك لمدة 3 مواسم بداية من الموسم المقبل.





موقف أجانب الزمالك

جدير بالذكر أن الزمالك يضم بين صفوفه 4 لاعبين أجانب، هم التونسي فرجاني ساسي والمغربي محمد أوناجم ومواطنه أشرف بنشرقي، والكونغولي كابونجو كاسونجو.

ومن ثم، لكي يتم قيد المثلوثي وبابل، فإن النادي سيكون مطالبا برحيل أحد الأجانب الأربعة، وذلك في حالة استمرار العمل بقيد 5 أجانب في قوائم الأندية.

ويعد كاسونجو هو الأقرب لمغادرة الزمالك في فترة الانتقالات الصيفية، كما سيسعى النادي للتخلص من الثلاثي الأجنبي المعار في الوقت الحالي، وهم المغربي حميد أحداد والنيجيري معروف يوسف والإيفواري رزاق سيسيه.