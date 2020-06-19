الصحة العالمية تحذر: كورونا يتسارع بأعلى حصيلة يومية.. وطفرة في فلسطين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - توفي 459 ألفاً و4 أشخاص على الأقل بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم، منذ ظهوره في الصين في ديسمبر/كانون الأول، حسب تعداد وضعه موقع "وورلد ميتر"، الجمعة، استناداً إلى مصادر رسمية.

وجرى تسجيل 8 ملايين و685 ألفاً و758 إصابة مثبتة، وتمَّ إعلان تعافي 4 ملايين و576 ألفاً و915 مصاباً، حتى الساعة السابعة مساءً بتوقيت جرينتش.

وتستعرض ”الخليج 365” في هذا التقرير آخر إحصائيات فيروس كورونا المستجد حول العالم.

أعلى حصيلة إصابات





ذكرت منظمة الصحة العالمية أنَّ جائحة فيروس كورونا تتسارع وأنَّ عدد حالات الإصابة الخميس بلغ 150 ألف حالة وهو أكبر عدد للإصابات في يوم واحد وإن ما يقرب من نصف هذا العدد سُجل في الأمريكتين.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، في إفادة صحفية عبر الإنترنت من مقر المنظمة في جنيف: "العالم في مرحلة جديدة وخطيرة.. الفيروس ما زال ينتشر بسرعة، ما زال فتاكاً، وما زال معظم الناس يتأثرون به بسرعة".

وحث تيدروس، الذي تعرضت قيادته لمنظمة الصحة العالمية لانتقادات شديدة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الناس على الإبقاء على التباعد الاجتماعي و"أقصى درجات الحيطة".

وأضاف تيدروس أن هناك عدداً كبيراً من الحالات الجديدة في جنوب آسيا والشرق الأوسط.

ولفت خبير الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية مايك ريان الانتباه إلى الوضع في البرازيل التي قال إن 1230 شخصاً ماتوا فيها بمرض "كوفيد- 19" في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة.

وأشار إلى أن نحو 12% من حالات الإصابة في البرازيل لعاملين في قطاع الصحة وأشاد بشجاعتهم في التصدي للجائحة.

والبرازيل ثاني أكثر الدول تضرراً بعد الولايات المتحدة إذ بلغ عدد حالات الإصابة فيها 978142 حالة وتوفي 47748 مريضا.

173 وفاة في بريطانيا





قال مسؤولون في قطاع الصحة بالمملكة المتحدة، الجمعة، إن عدد الوفيات بين الإصابات المؤكدة في البلاد بمرض "كوفيد- 19" زاد 173 إلى 42461.

7 إصابات جديدة بالأردن





أعلنت الحكومة الأردنیة، الجمعة، تسجیل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا جمیعھا وافدة لیرتفع إجمالي الإصابات إلى 1008 إصابات منذ بدء تفشي الوباء في البلاد.

وذكرت رئاسة الوزراء ووزارة الصحة في بیان مشترك أن الأردن سجل 11 حالة شفاء جديدة في حین أجرت السلطات الصحیة حوالي 7700 فحص مخبري للتحري عن إصابات بالفیروس لیرتفع إجمالي عدد العینات التي جمعتھا السلطات منذ بدء الوباء إلى نحو 318 ألف عینة.

ومن المقرر أن تسمح الحكومة الأردنیة بفتح قطاعات وأنشطة جدیدة مطلع الأسبوع المقبل وسط رقابة مشددة تفرضھا السلطات على المنشآت المخالفة للإجراءات الصحیة الاحترازیة.

14 وفاة جديدة في الجزائر





سجلت وزارة الصحة الجزائرية، الجمعة، 14 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأعلن جمال فورار، المتحدث الرسمي باسم اللجنة العلمية لرصد ومتابعة تطورات وباء كورونا في تصريح صحفي عن ارتفاع إجمالي الوفيات إلى 825 حالة.

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وكشف فورار، عن تسجيل 119 إصابة جديدة ليصبح بذلك مجموع الإصابات 11504 منتشرة في كل مدن البلاد.

كما لفت إلى تعافي 118 مريضا، ليرتفع بذلك مجموع الأشخاص الذين تماثلوا للشفاء إلى 8196، مشيرا إلى تواجد 53 مريضا في العناية المركزة.

1635 إصابة جديدة في العراق





أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، الجمعة، تسجيل 1635 إصابة جديدة بفيروس كورونا فضلا عن 69 حالة وفاة.

وقالت الوزارة في بيان إن العدد الإجمالي للمصابين ارتفع إلى 25717 حالة في جميع أنحاء البلاد.

وبحسب البيان، فقد بلغ مجموع الوفيات في العراق 925 حالة ،في حين وصل إجمالي حالات الشفاء إلى 12252.

23 وفاة في تركيا





أعلنت وزارة الصحة التركية، الجمعة، تسجيل 23 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الأخيرة، لترتفع الحصيلة إلى 4905.

وذكرت الوزارة في بيان على موقعها الإلكتروني أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 185 ألفاً و245 إثر تسجيل 1214 إصابة جديدة خلال 24 ساعة.

وذكر البيان أن حالات الشفاء بلغت 157 ألفاً و516 حالة بعد تعافي 1494 حالة جديدة.

539 إصابة في المغرب





أعلنت وزارة الصحة المغربية تسجيل 539 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس بالبلاد إلى 9 آلاف و613 حالة.

وأوضحت الصحة المغربية، في بيان الجمعة، أن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية وإجراء التحاليل المختبرية، بلغ 496 ألفا و23 حالة منذ بداية انتشار الفيروس التاجي في المغرب.

وأضافت أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة، ليستقر عدد الوفيات عند 213 حالة، كما تم تسجيل 76 حالة شفاء ليرتفع إجمالي حالات التعافي إلى 8 آلاف و117 حالة.

ارتفاع جديد في فلسطين





‭‭‭‭‭‭ ‬‬‬‬‬‬‬قالت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، إن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا ارتفع الجمعة إلى 63 إصابة بعد رصد عشرات الحالات في محافظات الخليل ونابلس وبيت لحم.

وسجلت الوزارة في وقت متأخر من الليلة الماضية 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا واحدة في الخليل و5 إصابات في مدينة القدس.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات في جميع المحافظات منذ بدء رصد فيروس كورونا في مارس/آذار الماضي إلى 858 إصابة، بينها 242 إصابة نشطة.

وقالت الوزيرة في بيان الخميس: "دخلنا في موجة ثانية من جائحة كورونا ونشدد مجدداً على أهمية وضرورة تقيد جميع المواطنين بإجراءات السلامة والوقاية".

وتخضع الأراضي الفلسطينية للشهر الرابع على التوالي لحالة الطوارئ مع عودة الحياة إلى طبيعتها بفتح المساجد والكنائس وعودة المرافق العامة والخاصة إلى العمل.