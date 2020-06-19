ميغان ماركل تقطع علاقتها بصديقتها المُقرَّبة بسبب "العنصرية"

قطعت دوقة ساسكس ميغان ماركل، علاقتها مع صديقتها المقرّبة جيسيكا مولروني بعد خلاف الأخيرة مع مدونة سوداء على مواقع التواصل الاجتماعي، حسبما أكد أحد المصادر، وفقاً لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

وورد أن ميغان ماركل (38 عاماً) زوجة الأمير البريطاني هاري التي التقت لأول مرة بمولروني (40 عاماً)، خلال فترة عملها في المسلسل الدرامي «سوتس» في تورونتو بكندا، أنهت صداقتهما «إلى الأبد».

وأخبر أحد المطلعين على الموضوع موقع «بايج 6» أن علاقتهما «كانت مهددة بالفعل»، لأن جيسيكا كانت «تستفيد من صداقتهما لتحقيق مكاسب مهنية».

وطُردت مولروني الأسبوع الماضي من برنامجها التلفزيوني ومن دورها منسقة أزياء، بسبب نزاع حول امتياز العرق الأبيض مع مستخدمة سوداء على وسائل التواصل الاجتماعي.

وشاركت المدونة ساشا إكستر مقطع فيديو مدته 11 دقيقة على موقع «إنستغرام» ادعت فيه أن مولروني «أساءت» إلى «دعوة عامة للناس للانضمام إلى حركة (حياة السود مهمة)».

وتابعت إكستر: «ما حدث بعد ذلك هو سلسلة من السلوكيات الغريبة والمثيرة للجدل، التي أدت في نهاية المطاف إلى إرسال مولروني تهديداً كتابياً لي يوم الأربعاء 3 يونيو (حزيران)» الحالي.

وقال المصدر: «القضية المرتبطة بالعنصرية أعطت ميغان بالفعل العذر الذي كانت تنتظره لقطع علاقتها مع مولروني إلى الأبد»، وتابع: «لا أعرف ما نقطة التحول، لكن العلاقة مع مولروني كانت متوترة لبعض الوقت... صداقتهما ليست بالتأكيد ما كانت عليه. وفي الحقيقة، كيف يمكن أن يكون لديك مثل هذه الصداقة الوثيقة عندما يقوم شخص واحد بالاستفادة من الصداقة لتطوير حياته المهنية؟».

ونشرت مولروني اعتذارا عاما إلى إكستر على «إنستغرام»، وقالت: «كما يرى البعض منكم؛ هناك خلاف بيني وبين ساشا إكستر. لقد قالت إنني لا أقوم بما يكفي عندما يتعلق الأمر بالانخراط في محادثة مهمة وصعبة حول العرق والظلم في مجتمعنا». وتابعت: «لقد أخذت الموضوع بشكل شخصي، وكان ذلك خطأ. أعلم أنني في حاجة إلى القيام بعمل أفضل. يجب على من يمتلكون منصة استخدامها للتحدث بصراحة».

ونجم عن ذلك طرد مولروني من برنامج «آي دو ري دو» على قناة «سي تي في». بالإضافة إلى ذلك، أعلن متجر «هادسونز باي» الكندي، أنه طرد مولروني من وظيفتها اختصاصية في الأزياء والأعراس «في ضوء الأحداث الأخيرة».

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