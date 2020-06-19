ماسك التفاح لبشرة خالية من العيوب

يحتوي التفاح على كثير من المعادن والفيتامينات التي تعمل على نضارة البشرة وحيويتها، كما أنه من الفاكهة الموجودة طوال الأيام، أي من السهل أن تعتمديها في الوصفات الطبيعية أيّ وقت تشائين.

يحتوي التفاح على فيتامين A و C والذي يلعب دورًا كبيرًا في الوقاية من التجاعيد، وعلامات تقدّم السن للبشرة، فضلًا عن مضادات الأكسدة التي تخلّصكِ من الجراثيم والأوساخ، وكذلك من حب الشباب، والبثور السوداء.

خلطات طبيعية من التفاح لـ بشرة نضرة

ماسك التفاح والعسل

- ملعقة كبيرة تفاح مبشور ومهروس

- ملعقة صغيرة عسل

- ملعقة صغيرة شوفان

اخلطي الشوفان مع العسل والتفاح، وامزجيها جيدًا وضعيها على بشرتِك.

اتركي الخليط لمدة نصف ساعة، ثم اشطفي وجهكِ بالماء الفاتر، ثم البارد لغلق المسام.

بإمكانكِ تكرار الماسك كلما أردتِ الحصول على بشرة نضرة وصحية، وكلما شعرتِ بتراكم الأوساخ والجراثيم عليها.

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ماسك التفاح وماء الورد

- ملعقة كبيرة تفاح مبشور ومهروس

- ملعقة صغيرة ماء ورد

- ملعقة صغيرة زبادي

- ملعقة صغيرة خل تفاح

- ملعقة صغيرة زيت لوز

اخلطي المكونات مع بعضها في وعاء، وامزجيها جيدًا حتى يصبح الماسك كالعجين.

وزّعي الخليط على بشرتكِ، واتركيه لمدة نصف ساعة.

اغسلي وجهكِ بالماء الدافىء، ثم البارد.

كرري الماسك مرة أسبوعيًّا لحماية بشرتكِ من الحبوب بفعل التفاح، وترطيبها بالزبادي وماء الورد، بينما يساعدكِ الخلّ على قتل البكتيريا وإزالة البثور، وزيت اللوز يمنحكِ نعومة طبيعية لملمس الجلد.

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