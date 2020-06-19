موسكو - لايف ستايل
كشفت أستاذة قسم الأمراض الجلدية في معهد الطفيليات الطبي "مارتسينوف سيتشينوفسكي"، يلينا سنارسكايا، عن طرق معالجة حروق الشمس منزليا.ونصحت الخبيرة باستخدم كمادات الشاي الباردة بالإضافة إلى جل الصبار، ومنقوع البابونج ومهروس البطاطا لعلاج الاحمرار والالتهاب الخفيف من حروق الشمس.
وقالت الخبيرة في إحدى مقابلاتها: "يحتوي الشاي الأسود على حمض التانيك الذي من شأنه أن يسحب الحرارة من الجلد ويعادل درجة حموضته".وتابعت بقولها: "يساعد النشاء الموجود في البطاطا المسلوقة على امتصاص الحرارة مما يخفف من الألم ويسرع شفاء الحروق"وأما فيما يتعلق بعلاج الحروق بالصبار، أوضحت أن نبتة الصبار تحتوي على مادة اليدوكائين، وهو مخدر يمكن أن يساعد في تخفيف ألم حروق الشمس وكما يساعد في ترطيب البشرة وتقشير الجلد المتقشر.
وشددت سنارسكايا على أهمية تطبيق الواقي الشمسي باستمرار وتجنب التعرض للشمس لفترات طويلة.
قد يهمك ايضا:
تعرف على الطريقة الفعالة للتخلص من آثار الحروق القديمة
تعرف علي أفضل طرق علاج الحروق الجلدية
كانت هذه تفاصيل خبر خبيرة روسية تكشف عن أفضل طرق علاج حروق الشمس طبيعيًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.