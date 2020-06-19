خبيرة روسية تكشف عن أفضل طرق علاج حروق الشمس طبيعيًا

كشفت أستاذة قسم الأمراض الجلدية في معهد الطفيليات الطبي "مارتسينوف سيتشينوفسكي"، يلينا سنارسكايا، عن طرق معالجة حروق الشمس منزليا.ونصحت الخبيرة باستخدم كمادات الشاي الباردة بالإضافة إلى جل الصبار، ومنقوع البابونج ومهروس البطاطا لعلاج الاحمرار والالتهاب الخفيف من حروق الشمس.

وقالت الخبيرة في إحدى مقابلاتها: "يحتوي الشاي الأسود على حمض التانيك الذي من شأنه أن يسحب الحرارة من الجلد ويعادل درجة حموضته".وتابعت بقولها: "يساعد النشاء الموجود في البطاطا المسلوقة على امتصاص الحرارة مما يخفف من الألم ويسرع شفاء الحروق"وأما فيما يتعلق بعلاج الحروق بالصبار، أوضحت أن نبتة الصبار تحتوي على مادة اليدوكائين، وهو مخدر يمكن أن يساعد في تخفيف ألم حروق الشمس وكما يساعد في ترطيب البشرة وتقشير الجلد المتقشر.

وشددت سنارسكايا على أهمية تطبيق الواقي الشمسي باستمرار وتجنب التعرض للشمس لفترات طويلة.

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