اليابان تسجل 58 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت وزارة الصحة اليابانية خلال الـ24 ساعة الماضية، 58 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع عدد الحالات المصابة إلى 17799 حالة.
وقالت الوزارة في بيان أن عدد الوفيات أرتفع إلى 937 حالة، وذلك بعد تسجيل حالة وفاة جديدة.
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