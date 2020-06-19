روسيا تسجل 7972 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت السلطات الروسية خلال الـ 24 ساعة الماضية، 7972 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19 ) ليصل إجمالي الإصابات إلى 569063 إصابة. وقال مركز الطوارئ الروسي في بيان أن الحصيلة الإجمالية للوفيات بلغت 7841 حالة وفاة بعد تسجيل 182 حالة وفاة جديدة، فيما أرتفع عدد حالات الشفاء إلى 324406 حالة بعد تسجيل 10443 حالة. قد يهمك ايضا: تسجيل 14 حالة إصابة بفيروس كورونا في تونس بلجيكا تسجل 128 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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