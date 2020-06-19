سلطنة عمان تسجل 852 إصابة بكورونا

سجّلت سلطنة عمان 852 إصابة جديدة بفيروس كورونا ( كوفيد 19 )، ليرتفع عدد الإصابات إلى 27670. وأوضحت وزارة الصحة العمانية في بيان لها اليوم أن 368 حالة من الحالات المسجلة لعمانيين، و484 حالة لغير عمانيين، فيما بلغ عدد الوفيات 125 حالة، مشيرةً إلى تماثل 13974 حالة للشفاء. قد يهمك ايضا: بلجيكا تسجل 128 إصابة جديدة بفيروس كورونا لبنان تسجل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

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