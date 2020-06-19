الكويت تسجّل 678 حالة شفاء من كورونا

سجّلت الكويت اليوم 678 حالة شفاء من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء إلى 30190 حالة.

وذكرت وزارة الصحة الكويتية في بيان، إنه تأكد تماثل تلك الحالات إلى الشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن.

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