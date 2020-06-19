ماليزيا تسجل 6 إصابات جديدة بكورونا

سجلت ماليزيا، اليوم، 6 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليصل عدد الإصابات الإجمالي إلى 8 آلاف و535 شخصاً .

وأوضحت وزارة الصحة الماليزية في بيان لها أن العدد الإجمالي لحالات الشفاء بلغ 8 آلاف و70 حالة، بعد تعافي 70 شخصاً، فيما استقر عدد حالات الوفاة عند 121 حالة، وذلك لليوم الخامس على التوالي.

قد يهمك ايضا:

تسجيل 14 حالة إصابة بفيروس كورونا في تونس

دراسة تؤكد أن فيروس كورونا قادر على إصابة الدماغ والتكاثر داخل الخلايا