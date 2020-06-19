لبنان تسجل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

سجّلت لبنان اليوم، 15 إصابة جديدة أُثبتت مخبرياً بفيروس "كورونا" المستجد، 10 منهم من المُقيمين الذين خالطوا وافدين مُصابين، و 5 من الوافدين مؤخّراً من الخارج، مما رفع عدد الإصابات إلى 1510 إصابات.

وأفادت وزارة الصحة العامة في لبنان بأنّه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية إجراء 1643 فحص PCR الخاص بالفيروس، في وقت استقر عدد الوفيات جرّاء الفيروس على 32، فيما ارتفع عدد حالات الشفاء إلى 952 حالة.

قد يهمك ايضا:

دراسة تؤكد أن جهود العالم لإبطاء كورونا إلى سرعة انتشار الأمراض الأخرى

دراسة تؤكد أن مرضى الحالات الكامنة أكثر عرضة للمعاناة والوفاة بفيروس كورونا