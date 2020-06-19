أعلنت وزارة الصحة التونسية اليوم, تسجيل 14 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا, ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1146 إصابة.
وأوضحت في بيان لها اليوم أنه تم تسجيل 1014 حالة شفاء, واستقرار حالات الوفاة في حدود 50 حالة وفاة، إضافة إلى وجود 82 حالة إصابة لا تزال حاملة للفيروس وهي بصدد المتابعة.
قد يهمك ايضا:
تعرف على كيفية حماية نفسك من عدوي كورونا في الثانوية العامة
دراسة تؤكد أن مرضى الحالات الكامنة أكثر عرضة للمعاناة والوفاة بفيروس كورونا
كانت هذه تفاصيل خبر تسجيل 14 حالة إصابة بفيروس كورونا في تونس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.