تسجيل 14 حالة إصابة بفيروس كورونا في تونس

أعلنت وزارة الصحة التونسية اليوم, تسجيل 14 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا, ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1146 إصابة.

وأوضحت في بيان لها اليوم أنه تم تسجيل 1014 حالة شفاء, واستقرار حالات الوفاة في حدود 50 حالة وفاة، إضافة إلى وجود 82 حالة إصابة لا تزال حاملة للفيروس وهي بصدد المتابعة.

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