صحة ورشاقة

تسجيل 14 حالة إصابة بفيروس كورونا في تونس

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أعلنت وزارة الصحة التونسية اليوم, تسجيل 14 حالة إصابة جديدة بفيروس , ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1146 إصابة.

وأوضحت في بيان لها اليوم أنه تم تسجيل 1014 حالة شفاء, واستقرار حالات الوفاة في حدود 50 حالة وفاة، إضافة إلى وجود 82 حالة إصابة لا تزال حاملة للفيروس وهي بصدد المتابعة.

قد يهمك ايضا:

تعرف على كيفية حماية نفسك من عدوي كورونا في الثانوية العامة

دراسة تؤكد أن مرضى الحالات الكامنة أكثر عرضة للمعاناة والوفاة بفيروس كورونا

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تسجيل 14 حالة إصابة بفيروس كورونا في تونس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا