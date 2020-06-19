شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة سويدية تؤكد: عدوى كورونا الشديدة تصيب الدماغ إصابة مباشرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت دراسة أجرتها جامعة جوتنبرج بالسويد أن بعض المرضى الذين يتلقون رعاية في المستشفى لعدوى الفيروسات التاجية كوفيد 19تظهر عليهم علامات سريرية وكيميائية عصبية لإصابة في الدماغ، وفقا لتقرير لصحيفة neuroscience العلمية.

ووفقا للدراسة يصاب بعض الأشخاص المصابين بفيروس كورونا فقط بأعراض خفيفة تشبه البرد ، بينما يصاب آخرون بمرض شديد ويحتاجون إلى العلاج في المستشفى، من بين هذه الحالات الشديدة أصبح من الواضح أن المرضى يظهرون في بعض الأحيان علامات واضحة على أن الدماغ لا يعمل كما ينبغي. وهذه الحالات ليست شائعة ، لكنها تحدث.

في مشروع بأكاديمية Sahlgrenska ، جامعة جوتنبرج ، تم أخذ عينات الدم من 47 مريضًا يعانون من كوفيد 19 المعتدل والشديد والخطير أثناء إقامتهم في المستشفى تم تحليل هذه العينات عن طريق المؤشرات الحيوية شديدة الحساسية لإصابة الدماغ قورنت النتائج مع تلك من مجموعة مراقبة صحية تضم 33 شخصا يقابلهم العمر والجنس.

وتم تقديم البحث في مجلة علم الأعصاب وأثبتت النتائج زيادة في أحد المؤشرات الحيوية حدثت حتى مع إصابة فيروس كورونا المعتدله أي في المرضى الذين يدخلون إلى المستشفى ولكن لا يحتاجون إلى دعم التنفس الصناعيهذه العلامة ، المعروفة باسم GFAP (البروتين الحمضي الليفي الدبقي) ، موجودة عادة في الخلايا النجمية ، وهي نوع من الخلايا الداعمة للخلايا العصبية على شكل نجمة في الدماغ ، ولكنها تتسرب في حالة الإصابة بالنجوم أو فرط النشاط.

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وتم العثور على تركيزات مرتفعة من بروتين معين في المخ في معظم المرضى الذين يحتاجون إلى علاج جهاز التنفس الصناعي ، وكان هناك ارتباط ملحوظ بين مقدار ارتفاعها وشدة المرض وهذا يشير إلى أن فيروس كورونا يمكن أن يؤدي في الواقع إلى إصابة في الدماغ مباشرة.

وقال ماجنوس جيسلين ، أستاذ الأمراض المعدية في أكاديمية ساهلجرينسكا وكبير الأطباء في قسم الأمراض المعدية يمكن استخدام اختبارات الدم للمؤشرات الحيوية المرتبطة بإصابة الدماغ لرصد المرضى الذين يعانون من فيروس كورونا المعتدل إلى الشديد ، للحد من خطر إصابة الدماغ.