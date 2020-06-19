الخليج 365الجمعة 2020/6/19 08:02 م بتوقيت أبوظبي
في عام 1912 توفي طفل عمره عامين بمرض الحصبة وحُفِظت رئته في مادة الفورمالين بمتحف برلين للتاريخ الطبي، وكان لهذه الرئة دور في كشف علمي جديد.
قادت هذه الرئة التي يزيد عمرها على أكثر من 100 عام العلماء إلى تتبع أصل فيروس الحصبة منذ القرن السادس قبل الميلاد.
وظلت رئة الطفل محفوظة لسنوات في الطابق السفلي لمتحف برلين للتاريخ الطبي في ألمانيا، إلى جانب مجموعة من العينات التشريحية، التي بدأ الطبيب الشهير رودولف فيرشو، الملقب بـ"أبو علم الأمراض"، في جمعها حتى وفاته عام 1902.
وعن طريق الصدفة عثر عالم الفيروسات سيباستيان كالفيجناك سبنسر من معهد روبرت كوخ الألماني وفريقه البحثي على هذه الرئة عندما كانوا في رحلة للبحث عن مسببات الأمراض التنفسية المحفوظة جيداً بالمتحف.
واستخرج الفريق عينات من الفيروس من أنسجة الرئة التي يبلغ عمرها 108 أعوام، واستخدم المادة الوراثية (أقدم جينوم الحصبة المتسلسل على الإطلاق) من أجل معرفة المزيد عن أصول العامل الممرض.
ويقدر العلماء أنَّ الحصبة ربما تكون قد تباعدت عن أقرب مماثل معروف لها وهو فيروس الماشية في وقت مبكر من عام 528 قبل الميلاد، وفق الدراسة التي نشرت في مجلة "ساينس"، الخميس.
وقال سبنسر إنَّ التقدير الجديد يشير إلى أنَّ الفيروس قد يكون أقدم من أي تقدير سابق بأكثر من 1000 عام.
وتوقعت دراسات سابقة أن الحصبة وفيروس الماشية المنقرض (الطاعون البقري) انقسمت عن أحدث أسلافها المشتركة بين القرنين الـ11 والـ12، بحسب تقرير عام 2011 في مجلة Molecular Biology and Evolution .
كانت هذه تفاصيل خبر رئة عمرها 108 أعوام تكشف أصل فيروس الحصبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.