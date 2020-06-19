تعرفي على هذه الأعراض الغريبة والنادرة للولادة

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 19 يونيو 2020 06:47 مساءً - من الأعراض الطبيعية والمعتادة للولادة ما نعرفه تماما عن ألم الظهر الشديد وألم اسفل الظهر، وكذلك نزول السوائل من المهبل، وحالات الصراخ والبكاء التي تنتاب النساء، ولكن هل سجل التاريخ أعراضاً نادرة وغريبة للولادة" الطلق"؟، الإجابة بالطبع نعم فهناك الكثير من الأعراض الغريبة التي تعني أن المرأة على وشك الوضع حتى لو لم تمر بمرحلة الطلق وبحاجة للتدخل السريع، وهذه الأعراض يستعرض بعضها الدكتور رجائي عبد الحميد، إستشاري النساء والولادة والعقم كالآتي. انتفاخ الساق من الخلف هناك بعض النساء يؤكدن أنهن يكتشفن موعد ولادتهن بمجرد أن تنتفخ منطقة ما خلف الساق والتي تعرف باسم: بطة أو سمانة الساق"، فعندما تنتفخ بدون أي أعراض أخرى فهي تلد في غضون ساعات قليلة.

في الحقيقة أن لا احد يعرف التفسير الطبي لهذه الظاهرة النادرة، ولكن الكثير من النساء الحوامل قد أكدن أنهن يخضن الولادة بمجرد انتفاخ منطقة سمانة الساق.

ولذلك فالمرأة التي أعتادت على هذه الظاهرة فهي تسرع بالذهاب إلى المستشفى أو إستدعاء القابلة.

وحتى اللحظة لا تفسير طبي للعلاقة بين إنتفاخ الساق والولادة السريعة. التعشيش قبل الولادة بساعات Advertisements تؤكد الكثير من النساء أنهن يشعرن برغبة كبيرة في تنظيف وتعزيل البيت.

وهذه الرغبة ليست قبل الولادة بأيام وحسب العادة المتبعة، ولكن يحدث ذلك قبل ساعات قليلة من الولادة.

ولذلك فمن تمر بهذه التجربة فهي تحذر الآخرين بأن نشاطها الزائد في التنظيف والتعزيل يعني أن يحملونها إلى أقرب طبيب أو مشفى، فهي ستضع مولودها خلال ساعات معدودة أو أقل من ساعات وربما خلال ساعة.

سجلت حوادث ولادة كثيرة بسبب هذه الظاهرة التي لا تفسير علمي لها، ولا نملك إلا أن نقول: سبحان الله!

وهناك كثيرات لم يكتشفن أنهن يخضعن لهذه الظاهرة ووضعن مواليدهن وهن يقمن بأعمال البيت، وربما تعرض المولود للخطر بسبب إنزلاقه من رحم أمه على الأرض مثلاً. الحكة الشديدة في البطن تخوض بعض النساء ظاهرة الحكة والهرش الشديدين في منطقة البطن مما يعني أن الواحدة منهن ستضع مولودها في أقل من ساعة.

اعترفت الكثيرات أن هذه الظاهرة قد حدثت معهن لدرجة أن الدم قد بدأ يسيل من جدار البطن بسبب الهرش، ولكن الولادة كانت تتم في أقل من ساعة.

الحقيقة أن النساء عامة يشعرن بتصلب البطن فقط، وهذه الحالة تحدث بسبب الطلق، حيث تشعر المرأة أن بطنها قد أصبح صلباً بدرجة كبيرة.

ولكن لا أحد يستطيع تفسير ظاهرة الحكة والهرش، ولا يملك سوى أن يسجلها الأطباء تحت بند العلامات الغريبة للولادة السريعة. شتم المقربين من دون سبب لا تستغربي وأنت تقرأين هذا العرض الغريب للولادة، فهو من الأعراض النادرة فعلاً.

فكما يمر كبار السن بظاهرة ومتلازمة الشتم في كل عبارة يتلفظون بها، ويقسمون أن ذلك يحدث دون شعور، فالمرأة التي على وشك الولادة تمر بهذه الحالة في حالات قليلة ونادرة حول العالم.

ولم يحدد سبب حدوث هذه الظاهرة عند النساء، ولكنهن يؤكدن بعد الولادة أنهن لم يكن بوعيهن، فالمرأة التي تبدأ بالشتم والصراخ فهي تكون على بعد دقائق قليلة من نزول رأس الجنين.

ويبدو أن الأزواج قد اكتشفوا هذه الظاهرة لدى نسائهم ولم يعودوا يغضبون أو يثورون، وهناك من يتقبلها بكل صدر رحب، فالمهم أن ينتهي الحمل ويأتي المولود الصغير.

تختلف هذه الظاهرة وهي الشتم والصراخ دون سبب عن الهلوسة بعد التخدير فهذه الهلوسة تكون من فعل العقل الباطن، ولكن الشتم والصراخ لا أحد يستطيع أن يفسره، وغالباً ما تنسى المرأة حدوثه بعد الولادة.

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