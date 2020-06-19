تعليم الزراعة للأطفال في فترة الحجر المنزلي

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 19 يونيو 2020 06:47 مساءً - البستنة نشاط ممتع في حديقة المنزل، يمكنك مشاركته مع طفلك. فالزراعة تعلم طفلك الصبر، والدقة والثقة بالنفس وحتى التوفير، هي صفات تطمحين أن يتحلى بها، والأهم من ذلك أن البستنة تجعل الأطفال يقضون أمتع الأوقات، ويشعرون بروعة الاستكشاف عندما يعرفون أسرار البذور، وفوائد الديدان في الأرض.





عندما ترغبين بملء فراغ ابنك بالزراعة، في فترة البقاء بالمنزل، فليس شرطاً أن تتكلفي الكثير من المال، ولا أن تستهلكي كل وقته، خصصي من 15 إلى 20 دقيقة مرتين أو 3 مرات أسبوعياً لرعاية الحديقة. يمكنك من خلالها افتتاح مشروع حديقة بسيط مع طفلك. فيما يلي بعض النصائح لمساعدتك في البدء:

نصائح لتعليم الأطفال كيفية البستنة

1 – اختاري مكاناً صغيراً لتعلم الزراعة، وبذلك لا تعرضينهم للإرهاق. فهذا أفضل من البدء بمشروع كبير تكون نتائجه فاشلة فتعرضهم للإحباط.

2 - اعطيهم دروساً تعليمية عن حاجة النباتات للتربة الصحية وضوء الشمس والمياه.

3 – ابدئي معهم بزرع حبات الفاصوليا أو عباد الشمس في أكواب توضع على رف نافذة مشمسة.

4 – دعي طفلك يختار النوع الذي يرغب بزراعته، انطلاقاً من قناعته، مثلاً عرفيه أن الطماطم الكرزية، خضراوات خفيفة لذيذة وتنضج قبل الطماطم الكبيرة.

5 - علميه أن محاصيل الخضراوات الورقية مثل الخس والسبانخ تنمو بسرعة ويمكن حصادها أكثر من مرة. كما يمكن زراعة الفجل والبازلاء والجزر في الربيع لحصاد مبكر.

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6– سيرغب بالتأكيد في زراعة اليقطين، دعيه ينتظر حتى تصبح عملاقة، إذ يمكنه تفريغها لصنع مصباح جميل، وفي الوقت نفسه تستخدمين القرع لصنع الفطائر اللذيذة.

7– اشتري له أدوات خاصة، مثل مجرفة بحجم طفل، بالإضافة إلى زوج من القفازات المتينة.

8 - علمي طفلك تخزين أدوات الزراعة بعيداً بعد الاستخدام.

9 - أطلعي طفلك على كيفية سحب الأعشاب الضارة وري الحديقة. حيث تكسبه هذه التجارب دروساً صغيرة في المسؤولية والتنظيم.

10– عندما تنمو هذه النباتات، أو تنضج الثمار، قدمي منها وجبة لذيذة على مائدة العشاء، ودعي طفلك يساعد في تحضيرها. مثلاً اصنعي بيتزا مارجريتا بالطماطم والريحان التي زرعها واستخدمي الجزر للحصول على شوربة لذيذة، وقطعي شرائح الفراولة لحبوب الإفطار.

11 - بينما تخططين لأنشطة البستنة مع الأطفال، فكري في مناخ منطقتك. واختاري نباتات معروفة أنها تنمو جيداً هناك. دعيه يتابع معك دروس الزراعة للمبتدئين التي تقدمها الجامعات عبر الإنترنت.