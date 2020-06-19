الولادة في فصل الصيف

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 19 يونيو 2020 06:47 مساءً - جدول المحتوى

ما هي فوائد الولادة في الصيف؟

كيف تعتني الحامل بنفسها في شهور الحر؟

هل الولادة في الصيف أفضل لصحة الأم؟ ولماذا؟

تجهيزات حقيبة الولادة في الصيف.

تجهيزات حقيبة المولود في الصيف.

كيف نتجنب إصابة المولود في أوقات الصيف الحارة؟

هل يمكنك استخدام بودرة التلك على بشرة طفلك خلال الصيف؟



يعتبر الصيف خياراً وارداً للواتي ينوين الإنجاب بحيث يتحكمن بوقت الحمل والولادة لتحقيق الغرض من الحمل في هذا التوقيت، بماذا تختلف الولادة في الصيف عن الشتاء، وهل تتميز تجهيزات الولادة بين الفصلين؟ هذا ما تعلمه ميسون خليل رئيسة قسم الممرضات في مستشفى الزهراء. للامهات في ولاتهن الأولى.

ما هي فوائد الولادة في الصيف؟

1: الحمل في فصل الصيف يساعدك على ممارسة الرياضة والسباحة فضلاً عن ذلك فإن المشي والحركة ليلاً في الهواء الطلق يسهل عليك عملية الولادة.

2: الشمس تساعد جسمك على امتصاص فيتامين د وحماية الجنين من التشوهات الخلقية.

3: الصيف مليء بالفواكه الصيفية التي تحتوي على فيتامينات وعناصر غذائية مهمة لصحتك وصحة الجنين، ومنها البطيخ والخوخ والعنب.

4: ارتداء الملابس الخفيفة والمريحة، والتي تساعدك على الحركة والتنقل.

5: قد يكون طفلك أقل عرضة للأمراض والعدوى عن فصل الشتاء، حيث تنتشر الفيروسات والجراثيم أكثر في فصل الشتاء.

كيف تعتني الحامل بنفسها في شهور الحر؟

1 - غطي مقاعد السيارة بغطاء أبيض أو بلون فاتح يعكس الحرارة في الجو الحار، خاصة عندما تركنين سيارتك في مكان حار.

2 - اشربي كمية وافرة من الماء فالجفاف يعرضك للولادة المبكرة.

3 - رغم الجو الحار، لكن انتهزي فرصة الصباح الباكر للمشي وكوني حريصة على الحركة داخل البيت لتسهيل الولادة.

هل الولادة في الصيف أفضل لصحة الأم؟ ولماذا؟

أشارت دراسة بريطانية إلى زيادة طول مواليد الصيف عن مواليد الشتاء، نتيجة لتعرض كلٍ من الأم والطفل لجرعاتٍ عالية من فيتامين "د" في أشهر الحمل الأخيرة، إلى جانب أنه من الملاحظ زيادة نسبة الإصابة بالحساسية الصدرية والحساسية لبعض أنواع الأطعمة بين مواليد فصل الشتاء، نتيجة لتعرض الطفل لمثيرات الحساسية مثل الهواء البارد، والتراب في الأماكن المغلقة.

تجهيزات حقيبة الولادة في الصيف

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1- ثلاث إلى أربع جلاليب، في حال الولادة القيصرية،وإذا كنتِ ستلدين ولادة طبيعية، بإمكانك ارتداء بيجامات، واحرصي أيضاً أن تكون مفتوحة من الصدر لتسهل عليكَ الرضاعة.

2- ثلاث ملابس داخلية قطنية مريحة لكل يوم إقامة في المستشفى.

3- فوط صحية خاصة بفترة النفاس.

4- روب: فعلى الرغم من حرارة الجو قد تشعرين بالبرودة، بسبب التخدير أو بسبب برودة المكيف في الليل.

5- ثلاث فوط للتنشيف.

6- حذاء للحمام وآخر إذا طلب منك الطبيب أن تتمشي داخل أروقة المستشفى.

7- مزيل عرق ومرطب للشفاه وكريم مرطب وأدوات العناية الشخصية (مشط وفرشاة ومرآة صغيرة وفرشاة أسنان ومعجون).

8- حمالات صدر خاصة بالرضاعة.

9- إذا كنتِ محجبة، فلا تنسي اصطحاب طرحة طويلة لمقابلة الزائرين.

10- الهاتف المحمول والشاحن الخاص به.

تجهيزات حقيبة المولود في الصيف

شايات (فانلات) دون أكمام.

2- 3 سالوبيت ويفضل أن تكون بأكمام طويلة حتى في الصيف.

3- كوفرتة قطنية، فحديثو الولادة قد يشعرون بالبرد على الرغم من حرارة الجو.

4- طاقية قطنية.

5- عبوة صغيرة من حفاضات حديثي الولادة.

6- كريم التسلخات.

7- شامبو وشاور جل مخصص للأطفال.

8- ببرونة صغيرة.

9- فوطة قطنية.

كيف نتجنب إصابة المولود في أوقات الصيف الحارة؟

1 - زيادة عدد الرضعات إذا كان طفلك أصغر من 6 أشهر تفادياً لعدم شعوره بالعطش، ولكن إذا بلغ الـ6 شهور بإمكانك وقتها إعطاؤه الماء وبعض العصائر الطبيعية الطازجة التي تحتوي على نسب قليلة من السكريات.

2 - حمام الرضيع من مرة إلى مرتين خلال اليوم، مع مراعاة الابتعاد عن المروحة والتكييف قبل تجفيفه وارتدائه ملابسه.

3 - تهوية المنزل من فترة إلى أخرى خلال اليوم الواحد، وذلك حتى يتجدد الهواء خشية إصابة الرضيع بأي من الميكروبات الموجودة في الهواء.

4 - يجب تغيير حفاضات طفلك باستمرار؛ منعاً لعدم تسرب السوائل إلى الجلد وتسبب التهيج والالتهابات خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة.

5 - عدم تعريض الطفل إلى درجات الحرارة المرتفعة خاصة في فترة الظهيرة، والاهتمام بنوعية الملابس فيجب أن تكون مصنوعة من القطن. جففي رأسه بمنشفة مبللة إذا كانت سخونة مفرطة.

6 - استخدامي رش البق العضوي، وتأكدي ألا يكون طفلك مصاباً بالحساسية.

7 - عندما تخرجين، تأكدي من وضع القليل من مستحضرات الوقاية من الشمس. القبعة الصغيرة مثالية أيضاً للأيام الحارة والمشمسة جداً.

8 - استشارة الطبيب خصوصاً إذا ظهرت على طفلك أعراض الجفاف.

هل يمكنك استخدام بودرة التلك على بشرة طفلك خلال الصيف؟

يعتقد الكثير من الناس أنه يمكن أن تكون سيئة للطفل وليس لديهم أي آثار التبريد. بينما الكثير من أطباء الأطفال يقولون إن بودرة التلك يمكن أن يكون لها تأثير تبريد على طفلك ومنع الطفح الجلدي الناجم عن العرق واحتكاك جسم طفلك ضد فراشه. أسقطي البودرة في يدك وافركيها برفق في كل مكان على حديث الولادة، وبهذا لا تسدين مسام جلده بالرش المباشر.