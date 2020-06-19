كيف تخبرين طفلك عن الدورة الشهرية لشقيقته؟

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 19 يونيو 2020 06:47 مساءً - بسبب التغيرات الهرمونية السريعة المرتبطة بنمط الحياة اليومية وطبيعة الغذاء، فغالبا ما تحدث الدورة الشهرية للبنات في سن مبكرة، ولذلك فليس من الغريب ان تحدث الدورة الشهرية لابنتك في سن العاشرة مثلاً، وتفاجئين في الصباح الباكر بها وهي تبكي في سريرها، وربما تقع المشكلة الأكبر حين يكون شقيقها إلى جوارها، فماذا سوف تبرين ابنك عن الدورة الشهرية لشقيقته سواء كانت في سن المراهقة أو الطفولة المتأخرة؟

الدكتورة عبير حمدان، إختصاصية تربية وعلم نفس ترى أن الأمر ليس صعباً، ويجب التعامل معه بحكمة، مع وضع الإعتبار لعدة ملاحظات كالآتي.

ما يجب أن تعرفيه عن صغيرك الذكر

يمتاز طفلك في مرحلة الطفولة بأن لديه درجة كبيرة من الفضول.

كما أن لديه درجة كبيرة في حب إكتشاف الجنس الآخر وهو يتمثل بأمه وشقيقته.

كما أن قدرة الطفل على الإحتفاظ بالأسرار تكون ضعيفة، فهو يجد متعة بأن يخبر الآخرين بما يسمع ويرى.

ولدى طفلك الخيال الواسع لكي يحيك قصة أو حادثة، فلو رأى آثار الدورة الشهرية على ملابس شقيقته، فربما يتخيل أنها قد إرتكبت جريمة وتخفيها.

وطفلك لديه معلومات مشوشة بسبب وسائل السوشيال ميديا التي تفتح أبوابها للصغار والكبار دون رقابة، فربما يكون قد سمع مصطلح الدورة الشهرية، أو أن يكون قد رأى مشهداً في فيلم للمراهقات.

وتذكري أن دروس التربية الدينية في المرحلة الإبتدائية تتناول الحيض والنفاس وبأنهما من موجبات الإفطار في رمضان مثلاً.

ماذا تقولين لطفلك عن الدورة الشهرية للنساء؟

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يجب أن يعرف الصغير أهمية دور المرأة في الحياة، أي دور الأنثى وبأنها أصل الحياة.

ويجب الا تتطرقي لعملية حدوث الحمل والإلتقاء الجنسي بين الأب والأم إطلاقاً.

أخبري طفلك عن الاختلاف التشريحي بين جسم المرأة وجسم الرجل.

لا تقللي من قيمة الرجل مثل أن تقولي له أن المرأة تحمل وتلد وترضع، بل قولي له أن المرأة لا تستطيع أن تحمل دون زواج.

ويجب أن يتعرف طفلك على أن الرجل يتعرض للختان في صغره أي بتر عضو من جسمه، أما المرأة فهي تتعرض لنزول دم من جسمها مرة كل شهر.

وقولي له أن هذه الدورة الشهرية تعني أن البنت بصحة جيدة، وتستطيع أن تتزوج وتصبح أماً.

من المهم أن يتعلم طفلك كتمان أسرار البيت ولا يجوز أن يحدث رفاقه بما يرى ويسمع، سواء ما رآه بخصوص الدورة الشهرية أو أي حادثة تحدث في محيط الأسرة.

لا تقعي في هذه الأخطاء

لا تظهري حرصك الدائم على ابنتك التي تأتيها الدورة الشهرية أمام باقي الأبناء.

لا تمنعي ابنتك من اللعب مع إخوتها، تذكري أنها لا زالت تحب اللعب ولكن جسمها ينمو بسبب تيغرات حياتنا، وطبيعة الجو حولنا، فلا تحرميها من اللعب وبراءة الحياة في سنها.

ولا تجعلي أدوات الحماية في مكان سري في الحمام مثلاً، لأن ذلك سوف يثير فضول طفلك، ويجعله يحصل على سر جديد يخبر به إخوته الصغار.

ولا تعنفيه أو تضربيه لو أنه باح بسر الدورة الشهرية لأول مرة أمام الغرباء.