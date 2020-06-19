إثيوبيا تستخدم عقار "ديكساميثازون" لعلاج كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإثيوبية، الجمعة، أنها توصي باستخدام طارئ لجرعة ديكساميثازون لمرضى كوفيد19 الذين يحتاجون إلى الأكسجين والتهوية الميكانيكية للعلاج.



وقالت وزيرة الصحة، ليا تاديس ،في بيان، إن التوصية باستخدام ديكساميثازون لمرضى كوفيد19 جاءت بعد فحص تقرير الدراسة من الولايات المتحدة حول الدواء.

وأضافت تاديس: "بناءً على اتباع توصية مجموعتنا الاستشارية السريرية والمجلس الاستشاري الوطني للمهنيين الصحيين، توصي وزارة الصحة باستخدام جرعة منخفضة من ديكساميثازون لمرضى كوفيد19".

يشار إلى أن إثيوبيا سجلت الجمعة 116 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مما يرفع العدد الإجمالي إلى 4070 حالة، كما سجلت البلاد 7 وفيات جديدة ليصل الإجمالي 72 وفاة.