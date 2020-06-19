شكرا لقرائتكم خبر عن بدء استخدام دواء ديكساميثازون بالمستشفيات البريطانية اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت المستشفيات التابعة لهيئة الصحة البريطانية NHS، أنه سيتم إعطاء دواء ديكساميثازون المنقذ للحياة لمرضى الفيروس التاجي المصابين بأمراض خطيرة، بداية من اليوم.الديكساميثازون هو أول علاج يظهر تحسين البقاء على قيد الحياة ضد Covid-19، وقد تم الترحيب به على أنه "أكبر اختراق حتى الآن"، وذلك وفقا لتقرير جريدة" thesun".

ووجد الباحثون أن الستيرويد المتاح على نطاق واسع، يقلل من الوفيات بنسبة تصل إلى الثلث بين المرضى الذين يستخدمون أجهزة التنفس الصناعي، وبنسبة الخمس لأولئك الذين يستخدمون الأكسجين.



ديكساميثازون

تمت الموافقة على علاج جميع مرضى Covid-19 في المملكة المتحدة الذين تم إدخالهم إلى المستشفى وهم على أجهزة التنفس الصناعي أو الأكسجين.

وأعلنت هيئة الإذاعة البريطانية أن كبار المسؤولين الطبيين في المملكة المتحدة يقولون إنه يجب استخدام الدواء "بأثر فوري"، وفي رسالة عاجلة إلى الأطباء في NHS ، قالوا إن ديكساميثازون لديه "مكان واضح في إدارة المرضى في المستشفى الذين يعانون من Covid-19".

وقال وزير الصحة مات هانكوك للوزراء إن 240 ألف جرعة من الدواء "في المخزن وحسب الطلب، مضيفا هو ليس علاجا بأي حال من الأحوال ولكنه أفضل خبر لدينا حتى الآن لتقليل عدد الوفيات".

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وقد وجد باحثون في جامعة أكسفورد أنها قللت من خطر الوفاة بنسبة 35 % للمرضى الذين يستخدمون أجهزة التنفس الصناعي، وبالنسبة لأولئك الذين يدعمون الأكسجين ، فقد خفض معدل الوفيات بنسبة 20 %.

قارنت دراسة أكسفورد يوني 2،104 من مرضى Covid الذين حصلوا على جرعة منخفضة من ديكساميثازون ، مع 4،321 على العلاج الطبيعي، ووجدت أنه تم منع وفاة واحدة لكل ثمانية مرضى مهواة يعطون الدواء - ولكل 25 مريضًا يحتاجون إلى دعم الأكسجين، ويزعم الخبراء أنه إذا كان الدواء متاحًا في بداية الوباء ، فسيتم إنقاذ ما يصل إلى 5000 من الأرواح البريطانية.



الديكساميثازون

جهاز المناعة المفرطيرى العديد من مرضى Covid الأكثر مرضًا أن جهازهم المناعي يزداد بشكل مفرط ، مما يؤدي إلى إلتهاب ضار، لذا يعتقد الأطباء أن جرعة منخفضة من ديكساميثازون تساعد على حماية الرئتين وتقليل شدة المرض، وقال رئيس الأطباء في إنجلترا البروفيسور كريس ويتتي إن النتائج "ستنقذ الأرواح في جميع أنحاء العالم".

لكن كبير المستشارين العلميين في الحكومة السير باتريك فالانس حذر من أن ذلك لا يعني نهاية التباعد الاجتماعي، قائلا إن ديكساميثازون لا يمنع الأشخاص من الإصابة بالفيروس التاجي أو الإصابة بمرض خطير.

وقال: "إنه يقلل من خطر الوفاة لأولئك الذين في المستشفى الذين يحتاجون إلى الأكسجين ، أو في وحدة العناية المركزة والذين يحتاجون إلى الأكسجين ، وهو تأثير مهم للغاية.