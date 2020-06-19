شكرا لقرائتكم خبر عن FDA توافق على بدء تجارب دواء هشاشة العظام لعلاج مرضى كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أعلنت شركة الأدوية الأمريكية Ampio Pharmaceuticals Inc أنها ستبدأ دراسة في مرحلة مبكرة من علاجها التجريبي Ampion في مرضى فيروس كورونا بعد أن حصلت على موافقة تنظيمية من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية FDA.ووفقا لما ذكرته وكالة رويترز، قالت الشركة التي تختبر Ampion لعلاج الألم بسبب هشاشة العظام في دراسات المرحلة المتأخرة ، إن الدواء قد يكون فعالًا في تحسين النتائج الصحية للمرضى الذين يعانون من فيروس كورونا.

لا توجد علاجات معتمدة لـفيروس كورونا، ومع أمراض الجهاز التنفسي التي يسببها الفيروس التاجي الجديد ، وقد اندفع العديد من صانعي الأدوية لاختبار الأدوية التي قد تثبت فعاليتها في مساعدة المرضى.

من جانب آخر أعلنت شركة إيلي ليلي الأمريكية أنها بصدد إطلاق دراسة عن عقار الباريسيتينيب لعلاج التهاب المفاصل الروماتويدي لدى المرضى الذين دخلوا المستشفى مصابين بفيروس كورونا، فى واحدة من عدة جهود بذلتها شركة الأدوية الأمريكية للمساعدة في مكافحة جائحة الفيروس التاجي الذي أودى بحياة أكثر من 400 ألف شخص على مستوى العالم.

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يتم اختبار الدواء لمعرفة ما إذا كان يمكن أن يقلل من الوفيات الناجمة عن مرض فيروس كورونا ويقلل من شدته، و يعتقد العلماء في إيلى ليلى أن الباريسيتينيب يمكن أن يساعد في قمع استجابة مناعية قاتلة محتملة لـ فيروس كورونا تسمى "عاصفة السيتوكين" وتقليل قدرة COVID-19 على التكاثر في الخلايا المصابة.