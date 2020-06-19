نتائج تجارب لقاح “كيورفاك” لمكافحة كورونا ستظهر خلال شهرين

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وقال الشركة هذا الأسبوع إن أول نتائج مهمة يمكن أن تكون متاحة في سبتمبر أو أكتوبر المقبلين، “وفي ظل ظروف مواتية”، قد تتم الموافقة عليها بحلول منتصف العام المقبل.

وكانت الهيئة المسؤولة عن تنظيم اللقاحات في ألمانيا قد قالت الأربعاء إن “كيورفاك” ستصبح ثاني شركة في البلاد تشرع في إجراء تجارب سريرية للقاح لفيروس كورونا.

وفي غضون، ذلك أعلنت شركة “كلوفر” الصينية أن لقاحا تنتجه باستخدام مركبات تعزز فعاليته تنتجها شركة “غلاكسو سميث كلاين” هو الآن في مرحلة مبكرة من تجربته على البشر.

وتوقعت الشركة الإعلان عن نتائج التجربة على نحو 150 بالغا في أغسطس من هذا العام.