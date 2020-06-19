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وقال الشركة هذا الأسبوع إن أول نتائج مهمة يمكن أن تكون متاحة في سبتمبر أو أكتوبر المقبلين، “وفي ظل ظروف مواتية”، قد تتم الموافقة عليها بحلول منتصف العام المقبل.
وكانت الهيئة المسؤولة عن تنظيم اللقاحات في ألمانيا قد قالت الأربعاء إن “كيورفاك” ستصبح ثاني شركة في البلاد تشرع في إجراء تجارب سريرية للقاح لفيروس كورونا.
وفي غضون، ذلك أعلنت شركة “كلوفر” الصينية أن لقاحا تنتجه باستخدام مركبات تعزز فعاليته تنتجها شركة “غلاكسو سميث كلاين” هو الآن في مرحلة مبكرة من تجربته على البشر.
وتوقعت الشركة الإعلان عن نتائج التجربة على نحو 150 بالغا في أغسطس من هذا العام.
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كانت هذه تفاصيل خبر نتائج تجارب لقاح “كيورفاك” لمكافحة كورونا ستظهر خلال شهرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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