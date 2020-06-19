مصابو كورونا من دون أعراض هل يتمتعون بمناعة أقوى ؟

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وفحصت الدراسة التي لم تخضع بعد لمراجعة صارمة بحسب موقع شبكة “فوكس نيوز”، الأجسام المضادة في نحو 1470 مريضا بكوفيد-19 في ثلاثة مستشفيات بمدينة ووهان الصينية.

وفحصت الدراسة عينات دم لنحو 3382 عاملا في مجال الصحة، من الذين لم يصابوا بكورونا في نفس المستشفيات الثلاثة.

ووجد فريق البحث التابع لجامعة تشونغتشينغ الصينية، أن 89 بالمئة من مرضى كوفيد-19 من الذين تم إسعافهم، لديهم أجسام مضادة معينة ضد فيروس كورونا، وذلك بالمقارنة مع 4 بالمئة من العاملين في المجال الطبي والتعداد السكاني، وبالمقارنة مع واحد بالمئة من غير المصابين بكورونا.

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“هذه البيانات تقول إن الأشخاص المصابين من دون إظهار أعراض للمرض، لديهم رد مناعي أضعف لعدوى كورونا”، يقول الباحث أي لونغ هوانغ، المشرف على الدراسة بمشفى جامعة تشونغتشينغ.

مع ذلك، لفتت الدراسة إلى أن كوفيد-19 قد يتسبب في مشاكل في الرئة حتى عند المصابين الذين لا تظهر عليهم الأعراض، وذلك بحسب قراءة أستاذ الأحياء بجامعة واشنطن الأميركية، كارل بيغرستورم.

وعادة ما يتم رصد الأجسام المضادة خلال سبعة أيام بعد التقاط الشخص للعدوى، بينما تحتاج الأجسام المضادة الخاصة بمجابهة الفيروسات نحو أسبوعين حتى تظهر.

وبحسب الدراسة الصينية، فإن عشرة بالمئة من مصابي كوفيد-19، لم يكن لديهم أجسام مضادة لمدة 21 يوما بعد ظهور الأعراض عليهم، وربما فقدوها بعد التعافي من المرض.