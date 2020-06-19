كورونا في إيطاليا.. مياه الصرف تحدد بداية ظهور الفيروس

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت دراسة أجراها المعهد الإيطالي العالي للصحة أن فيروس كورونا المستجدّ كان موجوداً في مياه الصرف الصحي بمدينتي ميلانو وتورينو في شمال إيطاليا منذ ديسمبر/ كانون الأول 2019، قبل شهرين من الإعلان رسمياً عن أول إصابة بالمرض في البلاد.

وجاء في بيان المعهد الحكومي الذي يُعتبر مرجعاً في البلاد: "أكدت النتائج التي صادق عليها مختبران مختلفان عبر طريقتين مختلفتين، وجود الحمض النووي الريبي (آر ان إيه) لفيروس سارس-كوف-2 في العينات المأخوذة من ميلانو وتورينو في 18 ديسمبر/ كانون الأول".

وعُثر على الآثار نفسها أيضاً في مياه الصرف الصحي في بولونيا (وسط شمال) في 29 ديسمبر/كانون الأول، فيما أُعلن رسمياً عن أول إصابة محلية بالفيروس في إيطاليا في 20 فبراير/ شباط بمدينة كودونيو الصغيرة الواقعة على مقربة من ميلانو.

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وقال البيان: "هذه الدراسة يمكن أن تساعد في فهم بداية انتقال الفيروس في إيطاليا وتعطي معلومات متماسكة مقارنة بتحاليل أُجريت في فرنسا على عيّنات من مصابين أُدخلوا إلى المستشفيات وجاءت نتيجة فحوصهم إيجابية لإصابتهم بسارس-كوف-2 في ديسمبر/ كانون الأول 2019".



وذكر المعهد أيضاً أن دراسة إسبانية عثرت على الحمض النووي الريبي للفيروس في مياه الصرف الصحي في برشلونة في عينات أُخذت في منتصف يناير/ كانون الأول قبل نحو 40 يوماً من اكتشاف أول إصابة محلية بالمرض في إسبانيا.

يذكر أن فيروس كورونا تسبب في مقتل أكثر من 34 ألف شخص في إيطاليا وإصابة ما يزيد على 238 ألفا آخرين منذ مطلع العام الجاري.