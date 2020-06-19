أنجي قصابية: هكذا ساعدت نادين نجيم حتى تحافظ على رشاقتها

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

كشفت النجمة نادين نسيب نجيم قي وقت سابق عن سرّ رشاقتها، مشيرة إلى أنها تمارس الرياضة بكثرة عندما يسمح لها الوقت لاسيما وأنها تمتلك كل الماكينات الرياضية في المنزل كي تبقى بالقرب من ولديها.

وبحسب تصريحات سابقة لنادين أيضًا، فهي تعتمد في أكثر الأحيان على نظام غذائي يقوم على تناول كل ما تشاء لكن باعتدال وبكميات قليلة.

أما المشروب التي وصفته بالسّحري والذي تتناوله دوماً ومنذ سنين لتنقية جسمها من السموم ولحرق الدّهون وخسارة الوزن، فيتألف من مكونات طبيعية موجودة في مطبخ كل منزل يعتمد على عصير الليمون، عصير الحامض وأوراق النعناع.

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في ما يتعلق بطريقة التحضير، أوضحت نادين أنّه يجب إضافة كوب من عصير الليمون إلى كوب من عصير الحامض وأوراق النعناع. ومن ثم، يجب وضع المزيج على النار لوقت قليل حتى يفتر، ثم إضافة قشر الليمون والحامض الى الخلطة. من ثم لا بد من انتظار المزيج ليصبح باردا ويتم شربه يومياً لـ3 مرات في اليوم بعد الانتهاء من وجبات الطعام وقبل الفطور صباحاً بهدف تنقية الجسم من السموم.

كما نشرت الفنانة اللبنانية عبر ستوري إنستغرام صورة تؤكد تعاونها مع أخصائية التغذية أنجي قصابية التي تحرص على الاهتمام بعدد من النجوم، اذ تساعدهم على المحافظة على رشاقتهم وصورتهم الجميلة في عيون متابعيهم.

تجدر الإشارة إلى أن النجمة نادين نسيب نجيم تنهي خلال هذه الفترة تصويرها مسلسلها الذي كان يحمل "2020"، والذي كان سيعرض في السباق الرمضاني الماضي إلا أن جائحة كورونا حالت دون انتهاء التصوير ما أدى إلى تأجيله لوقت يحدد لاحقا.

الفيديو المُرفق، تعرض خلاله أخصائية التغذية إنجي قصابية التي تحدثت عن تعاونها مع النجمة نادين نسيب نجيم.