شكرا لقرائتكم خبر عن لا تخافوا لكن احذروا.. لماذا يختار كورونا ضحاياه من الرجال؟.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت دراسات عديدة أن الرجال هم الأكثر عرضة لمضاعفات فيروس كورونا وكذلك أكثر عرضة للإصابة به، ومعدل وفيات كورونا أعلى عند الرجال منه فى النساء، فما هو سبب انتقاء فيروس كورونا الضحايا الرجال؟.. هذا ما نتعرف عليه فى هذا الفيديو، وفقاً لموقع "everydayhealth".

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