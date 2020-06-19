شكرا لقرائتكم خبر عن «فوكوس» الألماني: النتائج التجريبية الأولى للقاح كورونا خلال شهرين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ذكر الموقع الإخباري الالكتروني الألماني فوكوس أونلاين اليوم الجمعة أن من المتوقع أن تظهر أولى النتائج التجريبية للقاح لفيروس كورونا تطوره شركة كيورفاك في غضون شهرين. وذكرت كيورفاك، وهي شركة غير مدرجة في البورصة الألمانية، هذا الأسبوع أن أولى النتائج الملموسة قد تكون متاحة في سبتمبر أو أكتوبر، وفي حال كانت الظروف مواتية فإن العقار قد يحصل على موافقة بحلول منتصف العام القادم. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 50,437

تعافي 13,528

وفيات 1,938

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