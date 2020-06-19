تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيكة الكراميل

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- مقادير الكراميل : سكر : كوب

الزبدة : 50 غم

كريمة : كوب (سائلة)

الحليب المكثّف : علبة (محلى) - طحين : كوب (منخل)

- بيكنج بودر : ملعقة صغيرة

- حليب بودرة : كوب (محمص)

- الزيت النباتي : ثلاث أرباع الكوب

- سكر : نصف كوب

- الماء : نصف كوب

- الفانيليا : ملعقة صغيرة

- البيض : 2 حبة الطريقة: Advertisements اخلطي الزيت والبيض والفانيلا والماء بالخفاقة الكهربائية حتى تتجانس المكونات.

أضيفي الحليب البودرة المحمص والطحين والبيكنج باودر والسكر واخفقي حتى تتجانس المكونات.

ادهني قالب الكيك بالزبدة ورشة طحين وصبي مزيج الكيك في القالب.

أدخلي القالب للفرن على حرارة 180 درجة لمدة 35 - 40 دقيقة حتى ينضج ثم ازيلي القالب من الفرن واتركيه ليبرد.

لتحضير الكراميل: ضعي السكر في قدر على نار متوسطة وقلبي حتى يذوب ويصبح ذهبي اللون.

أضيفي الزبدة والكريمة وقلبي على نار خفيفة حتى تتجانس المكونات ويتكاثف المزيج.

صبي خليط الكراميل فوق الكيك واتركيه قليلاً حتى يبرد ثم وزعي الحليب المكثف المحلى وزيني بكرات الشوكولاتة.

ضعي الكيك في الثلاجة لمدة نصف ساعة ثم قطعيه وقدميه قد يهمك أيضا: تعرف علي طريقة تحضير صلصة الكراميل السهلة للحلويات تعرفي على طريقة إعداد وتحضير الموكا بالفانيليا

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