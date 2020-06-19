تعرفي على طريقة إعداد وتحضير تشيز كيك البراونيز

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- للبراونيز : طحين : 80 غراماً

بودرة الكاكاو : 2 ملعقة كبيرة

ملح : رشّة

الزبدة : 150 غراماً (طرية)

السكر البني : نصف كوب

سكر : نصف كوب (أبيض)

البيض : 2 حبة

الفانيليا : ملعقة صغيرة

الشوكولاتة : 250 غراماً (مذابة) - مقادير التشيز كيك : الجبن الكريمي : 250 غراماً (بحرارة الغرفة)

سكر : 50 غم

البيض : 1 حبة

الفانيليا : ملعقة صغيرة الطريقة: Advertisements اخفقي الزبدة مع السكر بالخفاقة الكهربائية.

أضيفي البيض والفانيلا والكاكاو البودرة والطحين واخلطي.

أضيفي الشوكولاتة المذابة واخلطي حتى تتجانس المكونات.

بطني صينية مربعة بورق الزبدة وصبي مزيج البراونيز فيها.

اخلطي الجبن الكريمي مع السكر والبيضة والفانيلا جيداً حتى تتجانس المكونات وصبي المزيج فوق طبقة البروانيز في الصينية.

اصنعي خطوط بواسطة عود أسنان وأدخلي الصينية للفرن لمدة 25 دقيقة على حرارة 180 درجة.

أخرجي الصينية من الفرن واتركيها لتبرد ثم ضعيها في الثلاجة لمدة ساعة قبل التقديم وقطعيها وقدميها. قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيك الشوكولاتة الداكنة تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيك الفانيليا الخفيف

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