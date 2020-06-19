تعرفي على طريقة إعداد وتحضير تيراميسو

القاهرة - لايف ستايل المقادير - كريمة : مغلف (بودرة)

- كريمة : كوب (سائلة)

- سكر : نصف كوب

- الفانيليا : ملعقة صغيرة (بودرة)

- جبن كريمي : 450 غم

- قهوة : ملعقة كبيرة

- الماء : نصف كوب

- بسكويت : 20 حبة (أصابع)

- الشوكولاتة : حسب الرغبة (بودرة / للتزيين) الطريقة: في وعاء الخلط، ضعي كريمة البودرة والسائلة واخفقي جيداً حتى تحصلي على خليط كريمي متجانس القوام.

في وعاء خلط آخر، ضعي السكر والفانيلا والجبن الكريمي واخفقي المكونات جيداً.

اخلطي مزيج الكريمة مع مزيج السكر والجبن، وضعي الخليط في كيس حلواني جانباً.

اخلطي القهوة مع الماء، وابدأي بتشريب أصابع البسكويت وضعيها في أكواب التقديم.

أضيفي طبقة من الكريمة فوق البسكويت، واصنعي عدة طبقات حتى نفاذ الكمية لديك.

رشي من الشوكولاتة البودرة على الوجه للتزيين وقدمي الأكواب. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كوكيز الفانيليا تعرفي على طريقة إعداد وتحضير حلى الشوكولاتة بالكراميل

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