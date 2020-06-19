تعرفي على طريقة إعداد وتحضير الشوفان بالحليب للرجيم

المقادير

- حليب : 2 كوب (خالي الدسم)

- الشوفان : نصف كوب

- العسل : 2 ملعقة كبيرة

- الفراولة : نصف كوب

- التوت الأزرق : نصف كوب

- لوز : 2 ملعقة كبيرة الطريقة: ضعي في وعاء مقاوم للحرارة الشوفان والحليب، أدخلي الوعاء إلى المايكرويف لحوالي 3 دقائق، واتركي المزيج يبرد قليلاً ثمّ اسكبيه في كاسات التقديم.

وزّعي بالتساوي العسل، والفراولة والتوت الأزرق، اللوز، وقدّمي الكاسات مباشرةً على سفرتك. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير فطيرة الفراولة تعرفي على طريقة إعداد وتحضير البسبوسة بالحليب المكثف

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