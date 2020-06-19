القاهرة - لايف ستايل المقادير

- سميد خشن : 2 كوب

- جوز الهند : كوب

- لبن زبادي : 2 كوب

- الزيت النباتي : نصف كوب

- سكر : نصف كوب

- سمن : 2 ملعقة كبيرة

- ماء ساخن : 2 ملعقة كبيرة

- بيكنج بودر : نصف ملعقة صغيرة

- شوكولاتة نيوتيلا : كوب الطريقة: اخلطي السميد مع السكر والبيكنج باودر وجوز الهند في وعاء.

أضيفي السمن والسكر والماء الساخن واخلطي حتى تمتزج المكونات.

أضيفي النوتيلا وقلبي حتى تتجانس المكونات.

صبي المزيج في بايركس مدهون بالزبدة ورشة طحين.

أدخلي البايركس للفرن على حرارة 180 درجة لمدة 25 دقيقة.

أخرجي البسبوسة من الفرن واتركيها لتبرد ثم قطعيها وقدميها.

يمكنك تزيينها بالنوتيلا حسب الرغبة. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيك الشوكولاتة الداكنة تعرفي علي طريقة تحضير كيكة الزبادي بالسميد بدون بيض

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرفي على طريقة إعداد وتحضير بسبوسة النوتيلا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.