تعرفي على طريقة إعداد وتحضير فطيرة الموز بالكراميل

المقادير

- الموز : 4 حبات

- الحليب المكثّف : 250 غراماً (محلى)

- كريمة الخفق : كوب ونصف

- سكر البودرة : ربع كوب

- دقيق : كوب ونصف

- الماء : ربع كوب (مثلج)

- بسكويت : 2 كوب (مطحون)

- الزبدة : 100 غراماً (مذابة)

- الجوز : نصف كوب

- الشوكولاتة : حسب الرغبة (مبشورة / للتزيين)

الطريقة:

في الخلاط الكهربائي، اخفقي الكريمة مع السكر البودرة وضعيها في الثلاجة حتى تتماسك.

أدخلي الحليب المكثف إلى الميكرويف لـ15 ثانية حتى يتحوّل إلى كراميل؛ أو يمكنك وضع العلبة في ماء على نار متوسطة لمدة 3 ساعات حتى يتحوّل الحليب المكثف المحلى إلى كراميل، في حال عدم توفر المايكرويف.

في حال استخدام النار، أخرجي الحليب من الماء واتركيه ليبرد تماماً.

اخلطي البسكويت مع الزبدة وافردي الخليط في قالب تارت.

أدخلي القالب إلى الثلاجة لبعض الوقت حتى يتماسك.

أخرجي القالب من الثلاجة ورصّي جوز البقان فوق طبقة البسكويت.

افردي طبقة الكراميل الباردة فوق الجوز.

قشّري الموز وقطّعيه إلى دوائر.

وزّعي قطع الموز فوق طبقة الكراميل بشكل دائري.

ضعي الكريمة المخفوقة فوق الموز.

زيّني الفطيرة بالشوكولاتة المبشورة وقدّميها باردة.

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