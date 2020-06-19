شكرا لقرائتكم خبر عن بعد وقف استخدامه.. مخزون أمريكا من هيدروكسى كلوروكوين يصل لـ63 مليون جرعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد إلغاء إدارة الأغذية والدواء الأمريكية FDA، ووقف منظمة الصحة العالمية التجربة العالمية على "هيدروكسى كلوروكوين"، أصبحت الولايات المتحدة لديها مخزون يقدر بنحو 63 مليون جرعة.

وبدأت الحكومة فى تخزين هيدروكسى كلوروكوين المتبرع به فى أواخر مارس، بعد أن وصفه الرئيس ترامب بأنه "مشجع للغاية" و"قوى للغاية" و "مغير قواعد اللعبة".

لكن وفقا لشبكة "CNN" بعد أن ألغت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية ترخيص استخدام الطوارئ لاستخدام الدواء لعلاج Covid-19، قائلة إنه "لا يوجد سبب للاعتقاد أن الدواء كان فعالًا ضد الفيروس، وأنه زاد من خطر الآثار الجانبية، بما في ذلك مشاكل القلب"، أدى ذلك لوصول المخزون الاستراتيجى لـ63 مليون جرعة من هيدروكسى كلوروكوين، بالإضافة إلى مليونى جرعة أخرى من الكلوروكين، حيث يشير العديد من خبراء الصحة العامة إلى كل هذا على أنه فصل مؤسف فى تاريخ الوباء حتى الآن.



مخزون الولابات المتحدة بعقار هدروكسى كلوروكوين

وقال ديفيد هولتجريف ، عميد كلية الصحة العامة في جامعة ألباني ، الذي شارك في تأليف دراسة للدواء كعلاج للفيروس التاجي: "على الصعيد الوطني ، نركز بشكل كبير على دواء واحد هو هيدروكسي كلوروكوين"، "أنا قلق من أن التاريخ سيحكم على هذا على أنه استثمر بشكل مفرط في مسار علاج واحد بدلاً من النظر على نطاق أوسع إلى عدد أكبر من المرشحين للعلاج، وقبل أن تلغي إدارة الغذاء والدواء الأمريكية تفويضها ، كان المخزون قد وزع بالفعل 31 مليون جرعة.

ويستخدم هيدروكسي كلوروكين لسنوات عديدة لعلاج أمراض مثل الملاريا والتهاب المفاصل الروماتويدي والذئبة، وبعد أن بدأ الرئيس ترامب في الترويج لهيدروكسي كلوروكين كعلاج لـ Covid-19 ، أبلغ المرضى الذين يعانون من هذه الأمراض عن صعوبة في العثور على الدواء.

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ومع ذلك، قال العديد من خبراء الأمراض المعدية ، بما في ذلك أولئك الذين درسوا عقار فيروس التاجي ، إنه لم يكن هناك أي دليل على أن الدواء يعمل مع الفيروس.

وفي شهر مارس ، غرد ترامب بأن دراسة فرنسية أظهرت أن هيدروكسي كلوروكين وأزيثروميسين المضاد الحيوي "لديهم فرصة حقيقية ليكونوا أحد أكبر مغيري اللعبة في تاريخ الطب"، واستمر في كونه مشجعًا للدواء لعدة أشهر ، حتى أنه قال إنه تناوله بنفسه بعد تعرضه للعاملين بالفيروس.

كانت دراسة صغيرة جدًا - 20 مريضًا فقط - وتجاهلت المرضى الذين تناولوا هيدروكسي كلوروكين وتوفوا أو انتهى بهم المطاف في وحدة العناية المركزة.

بعد شكاوى بشأن الدراسة، خلصت الدراسة الدولية للعلاج الكيميائي المضاد للميكروبات ، التي نشرت الدراسة في مجلتها الطبية ، إلى أن الدراسة "لا تفي بالمعايير المتوقعة للجمعية".

منذ ذلك الحين ، وجدت دراستان رئيسيتان أن الدواء غير فعال ضد فيروسات التاجية. كما أظهرت إحدى الدراسات التي نشرت في مجلة الجمعية الطبية الأمريكية أن مرضى Covid الذين تناولوا الدواء كانوا أكثر عرضة للإصابة بأزمة قلبية بأكثر من الضعف.