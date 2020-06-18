مصر تسجل 1218 إصابة بكورونا و88 وفاة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سجلت وزارة الصحة المصرية، الخميس، 1218 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 88 حالة جديدة، فضلا عن تعافي 387 مصابا.



وقال د.خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة لشؤون الإعلام والمتحدث باسم الوزارة، إن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الخميس، بلغ 50 ألفا و437 حالة، بينهم 13 ألفا و528 متعافيا، و1938 حالة وفاة.

وأضاف أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.



