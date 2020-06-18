تعرفي على طريقة إعداد وتحضير زبدة الفول السوداني بالمنزل

المقادير

- الفول السوداني : نصف كيلو (محمص / غير مملح)

- زيت الزيتون : نصف كوب (البكر)

- العسل : 3 ملاعق كبيرة

الطريقة:

ضعي كوبين من الفول السوداني المحمص الغير مملح في المطحنة.

شغلي المطحنة حتى يتم طحن الفول السوداني ويصبح في صورة بودرة.

أضيفي زيت الزيتون البكر والعسل إلى الفول السوداني المطحون.

شغلي المطحنة مرة أخرى حتى يصبح القوام متناسق وقومي بتجميع الأجزاء المتناثرة على الجوانب من وقت لآخر

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