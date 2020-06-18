تعرفي على طريقة إعداد وتحضير صينية الدجاج بالخضار

المقادير

- لتتبيلة الدجاج :

الدجاج : دجاجة (منظفة ومقطعة)

الكاري : ملعقة صغيرة

الزيت النباتي : ملعقة كبيرة

الخل الأبيض : ملعقة صغيرة

- البصل : 1 حبة (مقطع)

- البطاطس : 1 حبة (مقطعة)

- الجزر : 2 حبة (مقشر ومقطع)

- الكوسا : 2 حبة (مقطعة)

- الفلفل الحلو : 2 حبة (مقطع)

- الثوم : 3 فصوص (مفروم)

- الكاري : ملعقة صغيرة

- الكزبرة : ملعقة صغيرة (مطحونة)

- بهارات مشكلة : ملعقة صغيرة

- أوريغانو : ملعقة صغيرة

- الكمون : ملعقة صغيرة

- الزيت النباتي : 2 ملعقة كبيرة

- زيت الزيتون : 2 ملعقة كبيرة

- ملح : ملعقة صغيرة

- كزبرة خضراء : ملعقة كبيرة

- بقدونس : ملعقة كبيرة

- عصير الليمون : 1 حبة

- مرق دجاج : كوب

- الفلفل الحار : قرن

الطريقة:

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لتتبيلة الدجاج: ضعي الدجاج المقطع بوعاء الخلط، ثم أضيفي عليه الكاري، والزيت النباتي، والخل الأبيض، وتبلي الدجاج جيداً بالمكونات.

في صينية الفرن، ضعي البصل، والبطاطس، والجزر، والكوسا والفلفل الحلو، والثوم، ثم بهري الخضار بالكاري، والكزبرة المطحونة، والبهارات المشكلة، والأوريغانو، والكمون، والزيت النباتي وزيت الزيتون، والملح، وحركي الخضار مع البهارات حتى تتجانس.

ضعي قطع الدجاج المتبلة مع الخضار ورشي على الوجه البقدونس والكزبرة الخضراء، وصبي عصير الليمون، ومرق الدجاج، وأضيفي قرن الفلفل الحار.

غطي الصينية بورق الأولمنيوم، وأدخليها للفرن على درجة حرارة 180 مدة 45 دقيقة.

قدميها ساخنة.

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