تعرفي على طريقة إعداد وتحضير طاجن الدجاج المغربي اللذيذ

المقادير

- البصل : 1 حبة (كبيرة ومقطعة جوانح)

- السمنة : ملعقة كبيرة

- زيت الزيتون : ملعقة كبيرة

- الثوم : 5 فصوص

- هيل : 12 حبة

- كبش القرنفل : 2 حبة

- زهرة يانسون : 6 حبات (على شكل نجمة)

- فلفل أسود : 6 حبات

- القرفة : 2 عود

- حمص : نصف كوب (حب)

- أفخاذ الدجاج : 7 حبات (متبل بـ: 1ملعقة صغيرة قرفة، 1 ملعقة صغيرة كمون، 1 ملعقة صغيرة كركم، 1 ملعقة صغيرة كزبرة ناشفة و 1 ملعقة صغيرة زنجبيل مطحون و 1 ملعقة صغيرة بابريكا، 1ملعقة كبيرة ملح و2 ملعقة كبيرة طحين)

- الماء : كوب ونصف (أو مرق دجاج)

- زيتون أخضر : 12 حبة (حامض بدون بذر)

- زيتون أسود : 12 حبة (بدون بذر)

- الليمون المخلل : 3 حبات

- الزعفران : نصف ملعقة صغيرة

- سكر : ملعقة كبيرة

- زبيب : نصف كوب (منقوع بالماء)

- مشمش مجفّف : 10 حبات

- فستق حلبي : حسب الرغبة (للزينة)

- لوز : حسب الرغبة (محمص، للزينة)

- بابريكا : رشّة (للزينة)

الطريقة:

1. نقلي البصل الجوانح بالسمنة والزيت، ثم نضيف الثوم والبهارات، ويترك على النار لمدة 3 دقائق.

2. نضيف الدجاج المدعوك بالبهارات الناشفة كما في المقادير، ويقلى ويقلب على النار لمدة 20 دقيقة ثم نضيف الماء أو المرق مع الحمص الحب.

3. نسكب خليط الدجاج والبصل في الفخارة الخاصة بالفرن ونضيف الليمون المقطع شرائح ونغلق الطبق بورق الألمنيوم (القصدير) جيداً ونضعها بالفرن الحامي جداً لمدة 45 دقيقة.

4. ثم نخفض حرارة الفرن للمتوسط لمدة 30 دقيقة إضافية.

5. نضيف الزبيب المنقوع والمشمش والزيتون ورشة البابريكا، ورشة فلفل أسود و نتركها 10 دقائق.

6. نكشف الطاجن بإزالة ورق القصدير ونحمرها.

7. قبل التقديم نزين بالفستق الحلبي واللوز المحمص ورشة البابريكا والمزيد من حبات الزيتون.

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