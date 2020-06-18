تعرفي على طريقة إعداد وتحضير أرز بالبشاميل والخضار

المقادير

- مكوّنات صلصة البشاميل :

الزيت النباتي : 2 ملعقة كبيرة

الزبدة : 2 ملعقة كبيرة

دقيق : 3 ملاعق كبيرة

حليب : 2 كوب

ملح : حسب الرغبة

فلفل أسود : حسب الرغبة

الزعتر : قليل

فلفل ابيض : قليل

جبن الشيدر : 2 ملعقة كبيرة

- الأرز : 3 اكواب

- البصل : 1 حبة (مقطع)

- الثوم : فصّان (مفروم)

- بازيلاء وجزر : نصف باكيت

الطريقة:

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ندهن الصينيّة بالزبدة ثم نسخّن الأرز إذا كان بارداً، ونضع طبقة منه في الصينيّة ويسخن القليل من الزيت، ويقلي فيه البصل، يضاف الثوم بعد ثلاث دقائق، وتقلب جيّداً.

تضاف البازيلاء، والجزر إلى البصل والثوم، وتقلب جيّداً، ثمّ نضع الفلفل الأبيض والزعتر.

ندع الخليط يطهو على نار هادئة لمدة خمس دقائق.

يضع في وعاء على نار هادئه كلّاً من الزيت، والزبدة، والدقيق، وتحرك جيدأ، ونضع الحليب الدافئ إلى الخليط، ونستمر في التحريك حتى يصبح متماسك.

يتم تتبيل الخليط بالملح، والفلفل. نرفع الخليط من على النار، ويترك حتى يبرد، ثمّ يتم وضع الجبن.

يتم وضع البازيلاء والجزر إلى طبقة الأرز بالتساوي.

يوضع الأرز المتبقي على الخضار، ونوزعه جيّداً حتى يصبح مغطى بالكامل.

نسكب البشاميل على وجه الصينية، ثم نضع الصينيّة في فرن مسخن مسبقاً على حرارة 200 درجة مئويّة وتترك في الفرن حتى تصبح ذهبية اللون.

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