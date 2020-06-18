تعرفي على طريقة إعداد وتحضير دجاج محشي بالخضار

المقادير

- الدجاج : دجاجتان (حجم كبير)

- ملح : ملعقة كبيرة

- فلفل أسود : ملعقة صغيرة

- الزنجبيل : ملعقة صغيرة

- القرفة : ملعقة صغيرة

- الكركم : ملعقة صغيرة

- هيل : ملعقة صغيرة (مطحون)

- بهار مشكل : 2 ملعقة صغيرة

- بقدونس : نصف كوب (مفروم)

- البازيلاء : كوب

- زيت الذرة : 2 ملعقة كبيرة

- لحم مفروم : ربع كيلو

- البصل : 1 حبة (متوسط الحجم / مفروم)

- الثوم : 3 فصوص (مهروس)

- الفلفل الحار : قرن (مفروم)

- البطاطس : 2 حبة (متوسطة الحجم / مقطعة مكعبات)

- طماطم : 2 حبة (كبيرة الحجم / مقطعة مكعبات)

- الكوسا : 2 حبة (مقطعة شرائح)

- الجزر : 1 حبة (متوسط الحجم / مقطع شرائح)

- البصل : 1 حبة (صغير الحجم / مقطع مكعبات)

- الثوم : رأس (صغير الحجم / مقسوم إلى نصفين)

الطريقة:

طريقة تحضير البهارات: إضافة كلٍ من: الكركم، البهار المشكل، هيل، ملح، ورشة فلفل أسود في وعاء مع تقليبهم.

وضع القليل من زيت الزيتون في قدر وإضافة الخضراوات المقطعة مع تقليبها حتى تنضج.

وضع كلٍ من: الزنجبيل، البصل المفروم مع الثوم مع التقليب المستمر.

إضافة باقي البهارات المحضرة جانباً على قدر الخضراوات.

طريقة تحضير الدجاج: وضع البهارات المتبقية على الدجاج في وعاء عميق، مع تتبيلها جيداً من الداخل والخارج.

حشو الدجاج بالخضراوات ووضعه في صينية، ورش القليل من زيت الزيتون والبقدونس على الوجه، ثمَّ إضافة كوب من الماء على الصينية ويغطى بورق القصدير وإدخاله إلى الفرن لحين استوائه.

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