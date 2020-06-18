تعرفي على طريقة إعداد وتحضير فاصوليا حمراء بالطماطم للنباتيين

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- الفاصوليا الحمراء : 2 كوب (صغيرة الحجم ومنقوعة في الماء لمدة 12 ساعة)

- الماء : 4 اكواب

- طماطم : 2 حبة (متوسطة الحجم / مقشرة ومفرومة)

- مرق دجاج : 2 مكعب

- معجون الطماطم : 2 ملعقة كبيرة

- زيت الزيتون : 2 ملعقة كبيرة

- البصل : 5 حبات (صغير الحجم / مفروم)

- الثوم : 5 فصوص (مهروس)

- سبع بهارات : رشّة

- الكزبرة : رشّة (مطحونة) الطريقة: نضع الفاصولياء مع الماء في قدر متوسط الحجم على النار حتى يغلي.

تترك الفاصولياء على النار المنخفضة مدة ساعة حتى تنضج.

يتم إضافة الطماطم و 2 مكعب مرق دجاج ومعجون الطماطم.

تترك الشوربة على النار بضع دقائق.

يتم تسخين الزيت في قدر متوسط الحجم ويقلى البصل مدة 4 دقائق حتى يتحمر، ثم يتم إضافة الثوم وسكب التقلية فوق الفاصوليا وتترك الشوربة مدَّة 15 دقيقة ثم إضافة التوابل وتقليبها جيداً. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير الفاصوليا البيضاء بالصلصة تعرفي على طريقة إعداد وتحضير رافيولي بصلصة الطماطم

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