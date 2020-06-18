تعرفي على طريقة إعداد وتحضير مشخول روبيان على الطريقة الخليجية

المقادير

- الروبيان : 1 كيلو (مُقشر ومُنظف)

- الأرز : 2 كوب

- ماء الورد : 3 ملاعق كبيرة (مخلوط بالزعفران)

- الزبدة : نصف ملعقة صغيرة

- البطاطس : 2 حبة (مقطعة إلى مكعبات)

- البصل : 3 حبات

- الفلفل الحار : 4 قرون

- طماطم : 4 حبات

- الثوم : 4 فصوص

- لومي : 4 حبات

- ورق غار : 4 ورقات

- فلفل أسود : 5 حبات (صحيح)

- القرفة : 4 أعواد

- هيل : 4 حبات

- الكمون : نصف ملعقة صغيرة

- الكركم : نصف ملعقة صغيرة

- مرق دجاج : 2 مكعب

- الخل الأبيض : 2 ملعقة كبيرة

- ملح : حسب الرغبة

الطريقة:

يسلق الروبيان مع الخل والفلفل الأسود، والملح، وفص ثوم مهروس لمدة 10 دقائق.

يغسل الأرز وننقعه لمدة ساعة واحدة.

يخلط كلاً من الطماطم وقرن الفلفل الحار وفصوص الثوم والبصلة والخل الأبيض في الخلاط.

يتم تحمير البصل على النار، ونُضيف إليه نصف كمية البهارات الصحيحة، ثم نُضيف الروبيان، ومكعبات مرق الدجاج، والبطاطا، والبهارات بعد أن نقليها بالزيت والطماطم المفرومة.

نُحرك المكونات قليلاً، ثم نتركها إلى أن يتبخر الماء فيه.

نسلق الأرز مع ما تبقى من البهارات الصحيحة، والفلفل الأحمر نصف سلقة، ثم نشخل الأرز، ونضع فوقه الروبيان.

نُضيف ماء الورد، والزعفران، والزبدة إلى المشخول، ثم نُغطيه بالقصدير، ونتركه على نار هادئة لمدة 10 دقائق.

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